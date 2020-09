Joven con Covid-19 es detenida surfeando y la despiden

Autoridades de Zurriola en San Sebastián, España detuvieron a una surfista que fue a la playa a pesar de que fue diagnosticada con Covid-19 y que violó las medidas sanitarias el lunes pasado.

En redes sociales se observa el momento en que la policía local discute con la joven quien no quería salir del mar a pesar de las advertencias.

Javier Sanz, quien denunció en redes sociales el hecho, señaló que la joven hizo esperar a las autoridades una hora hasta que decidió obedecerlas.

En declaraciones recogidas por el diario "El Correo" de España, Sanz mencionó que la surfista había ido a dejar a su hijo de cinco años a la escuela antes de ir a surfear.

El denunciante indicó que la joven "es socorrista, por eso sus compañeros sabían que tenía Covid-19. Además de perder su puesto de trabajo debería ser multada con contundencia".

Asimismo, informó por su cuenta de Instagram, que ya recibió amenazas de la surfista "me dice que conoce mucha gente en Gipuzkoa, que mi perfil es público y que se me ve la cara".

Las autoridades y compañeros de la surfista no quisieron revelar el nombre, aunque trascendió que se le impondrá una fuerte multa que podría alcanzar hasta los 708 mil dólares.