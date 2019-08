Jovencita en EU hace guía para que su abuelita aprenda a usar el celular

La tecnología pueden ser de gran ayuda o a veces convertirse en un dolor de cabeza para aquellos que no saben cómo utilizarla, por ejemplo, las personas mayores y su celular.

La joven Tabahta González, que reside en Houston, Estados Unidos, publicó el pasado 20 de agosto en su cuenta de Twitter una guía que elaboró para que su abuelita supiera utilizar su celular.

En respuesta a esta publicación, la joven ha recibido cientos de comentarios, además la publicación ya cuenta con más de 110 mil "Me gusta" y 21,300 "retweets".

Tabahta González explica en el mismo tweet que su abuelita vive sola y ella vive en otro país, "le hice una tipo guía a mi abuelita para que se enseñara a usar su primer celular ya que no tiene idea de nada, espero que le entienda", añadió.

De acuerdo con una entrevista para Univisión, la joven de 21 años explicó que su abuela materna, vive en la ciudad de Monterrey y tiene 73 años, además, comentó que ya antes le había hecho un manual para que usara Netflix.

La guía que hizo para su abuela materna incluye desde la pantalla bloqueada, la de inicio, cómo enviar un mensaje de WhatsApp, además de cómo ver y escuchar videos en Youtube.