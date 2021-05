Jóvenes en estado crítico por covid-19, en salas de urgencias en España

Las secuelas producidas por la covid-19 han dado lugar a un nuevo fenómeno, pues desde que la población con edad avanzada ha sido inmunizada por las vacunas disponibles, la población joven es la más golpeada por los efectos del coronavirus SARS-CoV-2, pues pese a que las salas de cuidados intensivos registran un número menor de demanda, los pacientes presentan un estado más crítico ante la enfermedad, pues esperan a solicitar estos servicios hasta encontrarse en muy malas condiciones de salud.

De acuerdo con Alejandro Martín Quirós, del servicio de urgencias del Hospital "La Paz" de Madrid, en España, el perfil actual de los pacientes hospitalizados es de personas cada vez más jóvenes. Esto se debe a que los sectores más susceptibles a la enfermedad ya han sido inmunizados con los tratamientos preventivos contra el nuevo coronavirus.

"Debido a su edad, la proporción de pacientes que ingresan es menor, pero la situación en la que llegan es peor, porque aguantan más", expresó el especialista para el medio "Diario Médico".

Las visitas postergadas a los servicios médicos han propiciado en los pacientes estados de gran deterioro, los cuales son muy difíciles de abordar pues, hasta la fecha, no hay fármacos específicos contra la covid-19 y los ensayos clínicos en torno a ellos aún no presentan la evidencia suficiente para que sean aprobados para su uso masivo.

El especialista mencionó que si bien la mayoría de los pacientes jóvenes "se van a casa", quienes permanecen hospitalizados presentan un estado de gran deterioro

En este respecto, el experto en enfermedades infecciosas señaló que han recurrido al uso de remdesivir, como uno de los tratamientos antivirales que ha demostrado mayores efectos positivos en los dolientes. Sin embargo, la evidencia científica ha indicado que sea utilizado sólo en una clase especifica de pacientes.

"La indicación actual es para pacientes con enfermedad moderada grave que tienen una insuficiencia respiratoria y cuando han pasado menos de 10 días desde el inicio de los primeros síntomas", explicó Quirós. "Es el único fármaco eficaz que tenemos y que ha demostrado ser útil en el manejo de la covid-19", ahondó.

El experto destacó que el profármaco, utilizado por primera vez en 2009, disminuyó la sintomatología de la infección del coronavirus en pacientes jóvenes que requirieron oxígeno en dispositivos de gran capacidad, como los utilizados durante una intervención de intubación.

La efectividad de remdesivir ha registrado niveles menores de mortalidad, en comparación a los contabilizados antes de su aprobación como medicamento de emergencia. Sin embargo, el especialista expuso que aún se requieren mayor número de investigaciones que confirmen la disminución de las muertes por su uso: "Se está estudiando ahora mismo", detalló.

Para Quirós, médico que padeció del contagio de la covid-19 por trato directo con pacientes, para que la administración del fármaco sea efectiva debe aplicarse inmediatamente, luego del visto bueno o indicación de los especialistas.

"Lo que está claro es que remdesivir es un fármaco que cuando tiene indicación hay que iniciarlo lo antes posible, no hay que demorarlo", aseveró.

"Da igual que el paciente esté en urgencias, en la planta de medicina interna o neumología. Si tiene indicación, probablemente cuando antes se inicie el fármaco más eficaz será y más beneficios le traerá", apuntó.

En este contexto, el especialista en medicina de emergencias consideró que en la actualidad, con la ola "infodémica" superada, debemos prestar especial atención en la evidencia científica "para darles a nuestros pacientes lo que sabemos que funciona".