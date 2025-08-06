Juez brasileño permite visitas familiares a Bolsonaro en arresto domiciliario

RIO DE JANEIRO (AP) — El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes suavizó una condición del arresto domiciliario impuesto al expresidente Jair Bolsonaro en su caso de complot golpista, permitiendo que los familiares lo visiten sin autorización previa.

La autorización de De Moraes, que siguió a una solicitud de la policía federal, significa que los familiares podrán visitar la residencia donde Bolsonaro vive con su esposa, Michelle, sin tener que pedir permiso al tribunal primero. Se aplica a los hijos e hija de Bolsonaro, nietos y familiares cercanos de su esposa.

El exlíder conservador está siendo juzgado por presuntamente orquestar un complot golpista para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral ante el actual presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro niega haber cometido algún delito.

La orden de arresto domiciliario ha dividido profundamente a los brasileños, con sus partidarios diciendo que el caso contra Bolsonaro es una persecución política, mientras que los partidarios de Lula dicen que el asunto debe decidirse en los tribunales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El caso ha captado la atención del país sudamericano mientras enfrenta una guerra comercial con Estados Unidos. Bolsonaro ha obtenido el apoyo del gobierno de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump calificando la acusación contra Bolsonaro como una caza de brujas y vinculando su decisión de imponer un arancel del 50% a los productos brasileños importados a la situación judicial de su aliado.

La orden original de arresto domiciliario emitida el lunes permitía solo a los abogados de Bolsonaro tener acceso ilimitado a su residencia.

De Moraes, quien es responsable de llevar a Bolsonaro a juicio, había ordenado el arresto domiciliario del expresidente por violar medidas cautelares impuestas al difundir contenido a través de sus hijos. El político de 70 años niega eso y se compromete a apelar la decisión.

El tribunal el mes pasado había ordenado a Bolsonaro usar un monitor electrónico en el tobillo y obedecer un toque de queda mientras se llevan a cabo los procedimientos.

Muchos brasileños han caracterizado las acciones de De Moraes contra Bolsonaro como demasiado severas.

El veterano juez del Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes salió en defensa de su colega el miércoles, elogiando a De Moraes como un protector de la integridad institucional de Brasil. "Brasil le debe mucho", dijo Mendes a los periodistas en la capital, Brasilia.

Mendes también aludió a la política arancelaria de Estados Unidos como una violación anormal e inaceptable a la soberanía de Brasil.