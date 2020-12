Juez federal rechaza demanda de Trump en Wisconsin

Un juez federal en Wisconsin rechazó el sábado la demanda del presidente Donald Trump que intentaba anular la victoria del demócrata Joe Biden en el estado, la segunda derrota legal de Trump el mismo día en el estado.

El juez federal Brett Ludwig desestimó la demanda al tiempo que la Corte Suprema de Wisconsin escuchaba argumentos en una apelación contra otro caso en el que un magistrado estatal falló contra Trump.

El Colegio Electoral se reunirá el lunes, y los 10 demócratas votarán por Biden.

Biden ganó en Wisconsin por unos 20.600 votos, un margen que se mantuvo a pesar de un recuento exigido por Trump en los dos condados más poblados del estado.