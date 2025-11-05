logo pulso
Foto del día: Peligro latente

Foto del día: "Peligro latente"

Juez ordena mejorar condiciones en instalación de inmigración en Chicago

Detalles sobre la demanda presentada por detenidos alegando condiciones inhumanas en instalación de inmigración.

Por AP

Noviembre 05, 2025 05:37 p.m.
Juez ordena mejorar condiciones en instalación de inmigración en Chicago

CHICAGO (AP) — Un juez federal en Chicago ordenó el miércoles a las autoridades mejorar las condiciones en una instalación de inmigración después de que un grupo de detenidos alegara que estaban siendo mantenidos en condiciones "inhumanas" y presentaran una demanda.

La orden para la instalación en el suburbio de Broadview, al oeste de Chicago, estará en vigor durante 14 días. Requiere que los funcionarios proporcionen a los detenidos un colchón limpio y suficiente espacio para dormir, jabón, toallas, papel higiénico, cepillos de dientes, pasta de dientes, productos menstruales y medicamentos de receta.

