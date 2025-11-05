Juez ordena mejorar condiciones en instalación de inmigración en Chicago

CHICAGO (AP) — Un juez federal en Chicago ordenó el miércoles a las autoridades mejorar las condiciones en una instalación de inmigración después de que un grupo de detenidos alegara que estaban siendo mantenidos en condiciones "inhumanas" y presentaran una demanda.

La orden para la instalación en el suburbio de Broadview, al oeste de Chicago, estará en vigor durante 14 días. Requiere que los funcionarios proporcionen a los detenidos un colchón limpio y suficiente espacio para dormir, jabón, toallas, papel higiénico, cepillos de dientes, pasta de dientes, productos menstruales y medicamentos de receta.