Juez ordena mejorar condiciones en instalación de inmigración en Chicago
Detalles sobre la demanda presentada por detenidos alegando condiciones inhumanas en instalación de inmigración.
CHICAGO (AP) — Un juez federal en Chicago ordenó el miércoles a las autoridades mejorar las condiciones en una instalación de inmigración después de que un grupo de detenidos alegara que estaban siendo mantenidos en condiciones "inhumanas" y presentaran una demanda.
La orden para la instalación en el suburbio de Broadview, al oeste de Chicago, estará en vigor durante 14 días. Requiere que los funcionarios proporcionen a los detenidos un colchón limpio y suficiente espacio para dormir, jabón, toallas, papel higiénico, cepillos de dientes, pasta de dientes, productos menstruales y medicamentos de receta.
