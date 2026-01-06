Jura Rodríguez como presidenta de Venezuela

CARACAS.- El oficialismo en Venezuela demostró que gobierna de forma independiente luego de la captura hace dos días de Nicolás Maduro por Estados Unidos con la jura de Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional como la presidenta del país en reemplazo del depuesto dirigente socialista y la de los nuevos legisladores que ocuparán sus cargos por un período de cinco años.

El acto de jura tuvo lugar en la sede del legislativo unicameral, de abrumadora mayoría oficialista, y contó con la presencia de Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado mandatario. Maduro fue capturado el sábado junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump tras meses de creciente presión en su contra por parte de Washington.

Rodríguez, que fue vicepresidenta de Maduro y se ha comprometido a colaborar con la administración de Trump, prestó juramento como presidenta encargada. Fue investida por su hermano, Jorge Rodríguez, que fue reelegido como presidente de la Asamblea.

Con anterioridad habían jurado los legisladores resultantes de los comicios de 2025.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Delcy Rodríguez, dio palabras de apoyo a Maduro y su esposa

"Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a prestar juramento", indicó Rodríguez.