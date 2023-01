Justicia argentina investiga caso abuso sexual en Tenaris

BUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina investiga a un grupo de operarios que trabajaban para el fabricante de tubos de acero Tenaris por supuesto abuso sexual de un compañero, como parte de un rito de iniciación, en una de sus plantas en el sur del país.

El fiscal jefe de la provincia de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, confirmó que cinco personas fueron imputadas por presunto delito de abuso sexual contra un operario nuevo a fines del año pasado en las instalaciones de Tenaris de la localidad neuquina de Senillosa, a unos 1.200 kilómetros al suroeste de Buenos Aires.

"Por lo que pudimos recabar era algo habitual con cada ingresante, empleado nuevo. Era un rito de iniciación, de bienvenida. Lo llamaban ´festejo de cumpleaños´", explicó Breide Obeid en declaraciones a la radio local Río Negro.

"Algunos de los imputados pasaron por ese mismo rito, pero lo han naturalizado de manera tal que ahora se transformaron en victimarios", afirmó el fiscal.

Tenaris, uno de los principales productores mundiales de tubos sin costura para la industria petrolera, informó en un comunicado difundido el miércoles que, "luego de tomar conocimiento de graves situaciones de acoso sufridas por un operario de la empresa", inició una investigación interna. Como resultado, tomó "medidas disciplinarias contra once operarios".

La empresa, subsidiaria del gigante ítalo-argentino Techint, aportó a la justicia videos captados por sus cámaras de seguridad y ayudó a identificar a los presuntos agresores, ya que la víctima todavía no los conocía por su nombre, y a los supervisores que al parecer encubrieron el ataque, detalló el fiscal.

Breide Obeid adelantó que podrían sumarse más imputados a la causa cuando se retome la actividad judicial en febrero luego del receso de verano.

Por el caso, Tenaris despidió a ocho operarios y suspendió a otros tres. Esto motivó que los sancionados bloquearan el acceso a la planta de Senillosa el pasado martes en protesta contra las medidas.

El Sindicato de Petroleros Privados cuestionó el proceder de la empresa en el caso.

"Metieron en una bolsa a once personas, no está definido, no hay una sentencia o algo que acredite que realmente fueron todos y que todos tienen la culpabilidad", cuestionó el líder del gremio, Marcelo Rucci en declaraciones radiales. "Se ensucia el nombre de muchos que, seguramente, no tuvieron nada que ver".

El delito de abuso sexual simple no tiene pena de prisión efectiva, salvo que el condenado tenga antecedentes.