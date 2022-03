Justicia brasileña prohíbe que artistas de Lollapalooza hagan proselitismo

Río de Janeiro, 27 mar (EFE).- La Justicia electoral brasileña prohibió que artistas realicen proselitismo en sus presentaciones en el festival musical de Lollapalooza, tras las manifestaciones registradas el viernes en el evento que concluye este domingo en Sao Paulo, informaron fuentes oficiales.



El Tribunal Superior Electoral (TSE) consideró que los artistas Marina y Pablo Vittar realizaron "clara propaganda electoral" y violaron la legislación brasileña, por lo que determinó una multa de 50.000 reales (unos 10.416 dólares) para el festival si este tipo de manifestaciones se registran nuevamente.



"Al apreciar las fotografías y videos que se adjuntan al expediente, se desprende que los artistas mencionados en la inicial realizan clara propaganda electoral en beneficio de un posible candidato al cargo de Presidente de la República y en detrimento de otro posible candidato, en flagrante desacuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral, que prohíbe, en ese momento, la propaganda de carácter político-partidista en referencia a las próximas elecciones", señala la decisión del magistrado Raúl Araújo.



La decisión respondió a un pedido del Partido Liberal (PL), la formación a la que pertenece el presidente Jair Bolsonaro, que interpuso el sábado un recurso contra el Lollapalooza por propaganda electoral irregular en beneficio del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).



El líder ultraderechista aspira a la reelección en las presidenciales de octubre próximo y su principal contrincante es Lula, quien pese a no haber oficializado aún su candidatura, lidera todas los sondeos de opinión, con amplia ventaja sobre Bolsonaro.



De acuerdo con la más reciente encuesta de la firma Datafolha, divulgada la semana pasada, el expresidente vencería los comicios presidenciales con un 43 % de los votos, mientras que su principal contrincante, Bolsonaro, contaría solo con el 26 % de los sufragios.



El Lollapalooza 2022, el primer evento de grandes proporciones en Brasil desde la irrupción de la covid-19, abrió sus puertas al público el viernes en la ciudad de Sao Paulo con una jornada en la que se vivió un marcado tono político.



Durante el primero de los tres días del festival, varios artistas y el público se manifestaron en diversas oportunidades contra el presidente brasileño y contra otros líderes globales.



Los gritos de "Fuera Bolsonaro" fueron el común denominador en gran parte de los conciertos y artistas como la cantante pop británica Marina y la dragqueen brasileña Pablo Vittar no dudaron en expresar sus desafectos contra el líder ultraderechista.



ARTISTAS Y POLÍTICOS REACCIONAN



Tras conocerse la medida, políticos, personalidades y artistas brasileños reaccionaron en la red social Twitter, donde compararon la decisión como un acto de censura y hasta ofrecieron colaborar con el pago de la multa.



"50 mil? Pucha... una cartera menos. FUERA BOLSONAROOOOO. Esa ley vale fuera del país? porque mis festivales son internacionales", escribió la cantante Anitta, la reina brasileña del pop.



Por su parte, el youtuber Felipe Neto, molestia permanente de Bolsonaro en las redes sociales y una de las personas más influyentes del mundo, según la revista Time, se ofreció a pagar parte de la multa si algún artista critica al líder ultraderechista en el festival.



"Artistas en Lolla, muchos no pueden hacer frente a la persecución del Gobierno. Si los persiguen por tomar una posición, nuestro movimiento Cala Boca Já Morreu está dispuesto a ayudarlos con la defensa. Si alguien es condenado y lo necesita, lo ayudaré a pagar esa multa ilegal", publicó el influencer.



Los dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), la formación que lidera Lula, también levantaron su voz.



"El TSE censura las manifestaciones políticas de los artistas, así como la dictadura militar prohibió la música. ¿Y la democracia? Bolsonaro hace propaganda electoral con dinero público y no pasa nada, dice que defiende la libertad de expresión y quiere silenciar a los que protestan", señaló la presidente del PT Gleisi Hoffman.