logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida

Fotogalería

Fotos | Cuando lo cotidiano cobra vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Kyle Edmund anuncia su retiro del tenis a los 30 años

Tras una trayectoria marcada por lesiones y esfuerzo, Kyle Edmund, ex número uno del tenis británico, decide retirarse a los 30 años.

Por AP

Agosto 18, 2025 05:54 p.m.
A
Kyle Edmund anuncia su retiro del tenis a los 30 años

LONDRES (AP) — Kyle Edmund, ex número uno del tenis británico, anunció el lunes su retiro del deporte a los 30 años.

Edmund conquistó dos títulos de la gira ATP y, en 2018, se convirtió en el segundo británico después de Andy Murray en alcanzar las semifinales del Abierto de Australia.

Formó parte del equipo de Gran Bretaña que ganó la Copa Davis por primera vez en 79 años y también representó a su país en los Juegos Olímpicos de 2016.

El ascenso de Edmund coincidió con una lesión de rodilla que requirió tres operaciones y lo mantuvo fuera del circuito durante casi dos años.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Los últimos cinco años han pasado factura con tres cirugías y otras lesiones, y mi cuerpo me está diciendo que finalmente ha llegado al punto final", dijo Edmund en un comunicado por la federación británica de tenis.

"Mirando hacia atrás, puedo decir que di lo mejor de mí en mi carrera y me esforcé al máximo para volver a donde estaba. No hay ningún arrepentimiento en absoluto", agregó.

Una derrota en la final del Challenger de Nottingham ante Jack Pinnington Jones el mes pasado resultó ser su último partido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Kyle Edmund anuncia su retiro del tenis a los 30 años
Kyle Edmund anuncia su retiro del tenis a los 30 años

Kyle Edmund anuncia su retiro del tenis a los 30 años

SLP

AP

Tras una trayectoria marcada por lesiones y esfuerzo, Kyle Edmund, ex número uno del tenis británico, decide retirarse a los 30 años.

Proyecto ambiental beneficiará a 2 millones en la Gran Selva Maya
Proyecto ambiental beneficiará a 2 millones en la Gran Selva Maya

Proyecto ambiental beneficiará a 2 millones en la Gran Selva Maya

SLP

AP

El proyecto ambiental en la Gran Selva Maya impactará positivamente a 2 millones de habitantes. Conoce más detalles sobre esta iniciativa.

Congreso recibirá documentos sobre investigación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein
Congreso recibirá documentos sobre investigación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein

Congreso recibirá documentos sobre investigación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein

SLP

AP

El Departamento de Justicia proporcionará al Congreso documentos relacionados con la investigación de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein, mostrando transparencia y compromiso.

Trump y Zelenskyy buscan acuerdo tras reunión con Putin
Trump y Zelenskyy buscan acuerdo tras reunión con Putin

Trump y Zelenskyy buscan acuerdo tras reunión con Putin

SLP

AP

Trump y Zelenskyy exploran soluciones tras reunión con Putin, abordando temas de alto el fuego y seguridad en Ucrania.