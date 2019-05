La campaña por el aborto legal vuelve al Congreso argentino en año electoral

Desde las tres y media de la tarde (18.30 GMT) se sucederán diferentes acciones simultáneas en más de cien ciudades del país, acompañadas por "pañuelazos" y concentraciones en diversas capitales del mundo, que tendrán su epicentro en la plaza del Congreso argentino de la mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.



Hasta Buenos Aires se desplazarán también 190 representantes regionales de diferentes organizaciones afines para participar en talleres e incluso un festival con el que darán a conocer este proyecto que defiende que las personas gestantes puedan acceder a un aborto voluntario legal y seguro hasta la semana catorce de gestación en los tres sectores del sistema de salud, de forma gratuita en hospitales y centros públicos y con una cobertura total en obras sociales, mutuas o en la medicina privada.



La iniciativa incorpora también un sistema de plazos y causales para los casos de violación o si corre riesgo la vida o salud integral de la madre -hasta ahora únicas situaciones no punibles-, así como la completa despenalización para las personas que deciden abortar hasta la semana 14.



Tampoco se admite en el proyecto la objeción de conciencia, polémica tras los sonados casos de menores embarazadas como consecuencia de una violación en los que varios médicos se negaron a practicar abortos no punibles, incumpliendo la ley vigente.



Uno de los más recientes y mediáticos fue el del ginecólogo Leandro Rodríguez, condenado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en la sureña provincia de Río Negro, al no practicar un aborto a una joven de 19 años que fue violada.



Desde la Campaña entienden que el aborto es "un derecho, cuyo ejercicio no puede negarse ni vulnerarse por creencias religiosas, valores personales o morales".



Capítulo especial tiene también el acceso a educación sexual integral y la anticoncepción, para "garantizar" que se cumpla lo que consideran derechos ya adquiridos.



Esta es la octava ocasión en la que se presenta el proyecto, pero la puja entre "verdes" y "celestes", colores con los que se distingue a los defensores y detractores del aborto legal respectivamente, acaparó la atención mundial en 2018, con intensos debates que llevaron al Congreso más de setecientos expositores y masivas manifestaciones en las calles.



El pasado 14 de junio la Cámara de Diputados llegó a aprobar el texto de esta ley, pero solo unas semanas después, el 8 de agosto, el Senado la rechazó con 38 votos en contra, 31 a favor y dos abstenciones, del total de 72 escaños.



El debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito ha atravesado profundamente la vida política y social del país austral en los últimos meses, generando fortísimas divisiones tanto en las filas del oficialismo como en la oposición, pero ahora vuelve al Congreso en un año electoral clave, donde los argentinos elegirán al próximo presidente del país.