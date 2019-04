La CIA estrena perfil en Instagram para "despertar la curiosidad" de la gente

"Queremos despertar la curiosidad de los usuarios de Instagram con respecto a las muchas maneras en que la misión global de la CIA nos lleva a lugares a los que otros no pueden ir y a hacer cosas que otros no pueden hacer", dijo a Efe la portavoz de esta agencia de espionaje, Nicole De Haay.



La intención de la institución es publicar en su perfil "historias sobre la CIA" que ofrezcan una mirada sobre su misión y ayuden a reclutar a nuevos "talentos".



El nuevo perfil cuenta por el momento con poco más de 3 mil seguidores, una imagen y un único mensaje, que reza: "Somos la primera línea de defensa de la Nación. Conseguimos lo que otros no consiguen y vamos adonde otros no van".



En la fotografía se puede ver un escritorio, presumiblemente en las oficinas de la agencia en Langley (Virginia), en el que se pueden ver algunos de los accesorios imprescindibles de todo buen espía: divisas, una peluca, una gabardina, mapas e incluso una tarjeta de identificación; en este caso, la primera de la actual directora de la CIA, Gina Haspel.

Precisamente fuequien anunció el pasado 18 de abril el lanzamiento de este nuevo perfil durante una conferencia en la Universidad de Auburn, en Alabama, en la que defendió la "transparencia" de una institución cuya obligación, en todos caso, es "proteger secretos".En este sentido, De Haay bromeó este jueves al comentar: "Ofreceremos un vistazo a la vida en la agencia, pero no podemos prometer selfis desde lugares secretos".Esta no es la primera incursión de laen las redes sociales.La agencia de espionaje dispone desde hace tiempo de una cuenta enen la que informa de sus escasos eventos públicos y comparte noticias históricas e imágenes de objetos de la colección que alberga su particular museo.Además, a través de la etiqueta #AskMollyHale, estrenada a principios del pasado mes de marzo, la agencia contesta con cierto sentido del humor algunas de las preguntas -en ocasiones indiscretas- que le plantean los usuarios de