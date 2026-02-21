La Corte anula los aranceles de Trump

Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el viernes los amplios aranceles globales del presidente Donald Trump, asestándole una importante derrota en un tema crucial de su agenda económica.

Furioso por la derrota, Trump dijo que impondrá un arancel global del 10% como alternativa mientras impulsa sus políticas comerciales por otros medios. Los nuevos aranceles se aplicarían en virtud de una ley que los limita a 150 días.

El mandatario hizo ese anuncio después de arremeter contra la Corte Suprema por anular gran parte de su amplia infraestructura arancelaria tras considerarla un uso ilegal del poder de emergencia. Trump dijo que estaba "absolutamente avergonzado" de los jueces que votaron por anular sus aranceles y calificó el fallo como "profundamente decepcionante".

"Su decisión es incorrecta. Pero no importa porque tenemos alternativas muy poderosas", dijo.

La decisión, tomada con 6 votos a favor y 3 en contra, se centra en los aranceles impuestos en virtud de una ley de poderes de emergencia, incluidos los amplios impuestos "recíprocos" que impuso a casi todos los países.

Su derrota ante el máximo tribunal, de mayoría conservadora, se produjo pese a una serie de victorias a corto plazo de Trump que le han permitido avanzar con aspectos clave de su amplia agenda.

Es la primera gran pieza de la amplia agenda del mandatario que llega de lleno ante el máximo tribunal del país, al que él contribuyó a moldear con el nombramiento de tres juristas conservadores durante su primer mandato.

La mayoría de los jueces concluyó que es inconstitucional que el presidente fije cambiar y aranceles de manera unilateral porque la facultad tributaria pertenece "muy claramente" al Congreso. "Los redactores de la Constitución no depositaron ninguna parte del poder tributario en el Poder Ejecutivo", escribió el presidente del máximo tribunal, John Roberts.

Hasta diciembre, el Tesoro había recaudado más de 133.000 millones de dólares de los gravámenes a las importaciones que el presidente impuso en virtud de los poderes de emergencia, según datos federales. Se calcula que el impacto durante la próxima década será de unos 3 bdd.