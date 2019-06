La Fiscalía pide explicaciones a la CPI por el rechazo a investigar a EEUU

El escrito entregado al tribunal, de 17 páginas, es el primer paso de un proceso legal que podría llevar a la Fiscalía a presentar, en un futuro próximo, un recurso de apelación.



Una sala de cuestiones preliminares de la CPI decidió el pasado abril no autorizar la investigación sobre la guerra de Afganistán por las pocas perspectivas de conseguir la cooperación de Estados Unidos, que ha mostrado en todo momento su rechazo.



Según la Fiscalía, ese criterio es opuesto a uno de los fundamentos principales del tribunal, el de "llevar a cabo investigaciones cuando las jurisdicciones nacionales no estén dispuestas o sean incapaces de hacerlas".



La obligación de contar con la cooperación de las autoridades nacionales, algo que hasta el momento no era imprescindible en la CPI, "podría reducir drásticamente la efectividad de las investigaciones", alertó en el escrito la fiscal general de esa corte, Fatou Bensouda.



Esta circunstancia afectaría "no solo al resultado de cualquier juicio, sino también a la posibilidad de que se celebren juicios".



La sala de cuestiones preliminares que rechazó la investigación tendrá que contestar a Bensouda, que deberá decidir si presenta finalmente un recurso de apelación.



Varias ONG y expresidentes de la Asamblea de Estados Partes de la CPI, el órgano legislativo del tribunal, han criticado el rechazo de los jueces a investigar la guerra de Afganistán.