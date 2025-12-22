La Guardia Costera persigue otro buque

West Palm Beach, Florida.- La Guardia Costera de Estados Unidos persiguió este domingo a otro buque petrolero sancionado en el mar Caribe, mientras el gobierno del presidente Donald Trump parecía intensificar su enfoque en estas embarcaciones conectadas con el gobierno venezolano.

La persecución del buque petrolero, que fue confirmada por un funcionario estadounidense al tanto de la operación, se produce después de que Washington anunció el sábado una segunda incautación en menos de dos semanas.

El funcionario, que no estaba autorizado para comentar públicamente sobre la operación en curso y habló bajo condición de anonimato, dijo que la persecución del domingo involucra "una embarcación de la flota clandestina sancionada que es parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela".

El funcionario dijo que el buque petrolero navegaba con bandera falsa y bajo una orden de incautación judicial.

El Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a la Guardia Costera, remitieron todas las preguntas sobre el operativo a la Casa Blanca, que no ofreció comentarios al respecto.

La incautación de un barco con bandera de Panamá llamada Centuries a primera hora del sábado tuvo como objetivo lo que la Casa Blanca describió como una "embarcación con bandera falsa operando como parte de la flota clandestina venezolana para traficar petróleo robado".