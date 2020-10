La hora de Raniere y NXIVM llegó; podrían dictarle prisión perpetua en EU

Keith Raniere, de 60 años, líder de una organización de autoayuda llamada NXIVM está por recibir sentencia. Se encuentra ahora en la cárcel como un estafador que buscaba enriquecerse financieramente y reclutar parejas sexuales. Su "empresa" es considerada un "culto sexual".

Raniere regresará a la corte el martes para su sentencia. Enfrentando la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión. Se espera que se incluyan horas de declaraciones de las víctimas pero aún así, el líder "no tiene remordimientos y no buscará el perdón", dijeron sus abogados. Ha acusado al Juez de corrupción y exigido un nuevo juicio.

El líder del culto había sido venerado por una multitud de seguidores leales que lo promovieron como el hombre más inteligente del mundo. Lo llamaron "Vanguardia", creyendo que sus enseñanzas traerían paz e incluso influirían en las elecciones. Pero otros lo consideraban simplemente un depredador.

"No se arrepiente de su conducta ni de sus elecciones", escribieron sus abogados en un expediente judicial el mes pasado, citado por Nicole Hong, reportera de The New York Times. "Tiene la intención de dar la pelea con todas sus fuerzas, confiando en que algún día será reivindicado".

La sentencia de Raniere en un tribunal federal de Brooklyn será la culminación de una saga legal que puso foco en una organización cuyos costosos cursos de autoempoderamiento fueron tomados por celebridades de Hollywood, atletas profesionales y graduados de las mejores escuelas de negocios. Muchas personas se unieron a NXIVM con la esperanza de que les ayudara a superar sus inseguridades y les diera un sentido de propósito. Hay varios mexicanos que tomaron parte de la trama.

Raniere también creó un grupo secreto sólo para mujeres dentro de la compañía, en 2015. Esas mujeres, que fueron llamadas "esclavas", fueron marcadas con sus iniciales cerca de sus pelvis y asignadas para tener relaciones sexuales con él. Se adhirieron a dietas estrictas, restringidas a tan sólo 500 calorías por día. Se les pidió que entregaran una garantía, incluidas fotos de sus genitales. Una ola de miembros de NXIVM huyó de la organización después de enterarse de la ceremonia en la que se colocaba la marca, lo que condujo a una investigación criminal y al arresto de los principales líderes deNXIVM.

"Raniere nunca se casó y tuvo relaciones a largo plazo simultáneamente con varias mujeres. El plan de estudios de NXIVM enseñaba que las mujeres debían ser monógamas, mientras que los hombres debían ser polígamos. Creció en Suffern, Nueva York, a unas 25 millas al noroeste de la ciudad. Su padre era un ejecutivo de publicidad que a menudo viajaba fuera de casa, y su madre era bailarina de salón profesional, dijeron sus abogados. Sus padres se divorciaron cuando él era un niño", cuenta Hong, de The New York Times.

"Cuando tenía 13 años, su madre se sometió a una operación a corazón abierto. Raniere la cuidó durante la escuela secundaria, donde no tenía amigos. Murió poco después de que él comenzara la universidad en el Instituto Politécnico Rensselaer en Troy, Nueva York. En 1990, fundó una empresa llamada Consumers Buyline, que ofrecía descuentos a los miembros en comestibles y otros productos. Las autoridades estatales comenzaron a investigar a la empresa por fraude. En 1997, la compañía se cerró después de que Raniere llegara a un acuerdo de 40 mil dólares con la oficina del Fiscal general de Nueva York. Como parte del acuerdo, a Raniere se le prohibió operar otro esquema de marketing multinivel en Nueva York", agrega.

Y al año siguiente, Raniere fundó NXIVM.

SIN ARREPENTIMIENTO

Apenas hace unas semanas se dieron a conocer comunicaciones desde la cárcel que muestran que el líder de un grupo de superación personal no siente remordimiento, tras ser declarado culpable el año pasado de cargos de que convirtió a algunas de sus seguidoras en esclavas sexuales. Incluso describió su conspiración como algo "noble", dijeron los fiscales. Los documentos presentados en un tribunal federal de Brooklyn pidieron al Juez que sentencie a Raniere a cadena perpetua, en parte por mostrar "una completa falta de aceptación de responsabilidad por sus delitos".

Dicen que Raniere se ha mantenido en contacto con miembros de su organización NXIVM tras ser declarado culpable de cargos de tráfico sexual, describiéndose como víctima en correos electrónicos a ellos y alentándolos a mantener activo el grupo. "Esta situación ha sido una mentira puramente política, impulsada por envidia y por dinero para destruir una comunidad y mantenerme encarcelado de por vida o ´deshacerse´ de mí´", escribió Raniere.

En un correo electrónico a la actriz Nicki Clyne, Raniere defendió la formación de un círculo de mujeres que la fiscalía dice estaba compuesto por "esclavas" que estaban marcadas con sus iniciales y eran forzadas a tener relaciones sexuales con él. "Pienso que el círculo es bueno. No solamente bueno, e incluso noble, sino grandioso, y vitalmente importante para las mujeres y la humanidad", escribió. "La parte ausente de nuestra sociedad, encontrada en un grupo de mujeres como éste, ansía ser aceptada. Debemos llorar su posible pérdida".

Raniere además les instruyó a sus seguidores que iniciasen un podcast para promover un concurso que le pida a la gente que "encuentre supuestos errores en el enjuiciamiento de Raniere, a cambio de una recompensa en efectivo", dicen los documentos. El abogado defensor Marc Agnifilo dijo que su defendido "sostiene su inocencia y sigue creyendo en sus enseñanzas". En el juicio, los fiscales le dijeron al jurado que la organización de Raniere operaba como un culto que le ganó la devoción de una heredera acaudalada y de actrices de Hollywood.

Entre sus seguidores estaban la actriz Allison Mack, conocida por el programa televisivo Smallville; una heredera de la fortuna de Seagram´s, Clare Bronfman; y una hija de la estrella de televisión Catherine Oxenberg, célebre por el programa "Dynasty". Las dos mujeres se declararon culpables de asistir en la conspiración y esperan sentencia. Las autoridades identificaron a Clyne, que estuvo en la serie de TV Battlestar Galactica, como una reclutadora de esclavas sexuales para Raniere, pero no formularon cargos en su contra. En un video reciente en redes sociales que muestra a Clyne bailando afuera de la cárcel donde está Raniere, ella dice que nunca fue parte de un culto sexual.

LOS MEXICANOS

Varios mexicanos participaron en el grupo. Se vieron involucrados en DOS (Dominant Over Submissive), un subgrupo. Está Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y su hermana, Cecilia Salinas. Ambos formaban de una élite en la estructura de NXIVM. Además, Salinas era una de las personas de más confianza para Raniere: fundó y dirigió el Centro ESP (Executive Success Programs) México, una empresa que replicaba en el país los programas y talleres impartidos por Raniere.

La hija del exmandatario priista conoció a Raniere personalmente y era dueña de los derechos de Jness, un programa de NXIVM creado para supuestamente ayudar a las mujeres a empoderarse. Jack Levy, un empresario inmobiliario de Jalisco, también es vinculado al círculo cercano de Raniere; lo mismo Rosa Laura Junco, hija del dueño del periódico Reforma. Durante su testimonio, Lauren Salzman mencionó el nombre de 25 personas que se encontraban en el primer circulo de la organización. Al menos 10 mexicanos aparecieron en esa lista, entre ellos Salinas, Loreta Garza, Mónica Duran, Jack Levy e Ivy Nevares.