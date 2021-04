La hospitalización de Berlusconi retrasa la sentencia de uno de sus juicios

ROMA, Italia (EFE).- La nueva hospitalización del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha obligado a posponer la última audiencia del juicio en el que está imputado por corrupción judicial por sobornar supuestamente a un testigo de sus fiestas.



El Tribunal de Siena (norte) acogía hoy la última vista de una parte del proceso "Ruby Ter", que investiga si el magnate compró el silencio de testigos para que no declararan en su contra en los juicios derivados de sus polémicas fiestas de hace una década.

En este juicio están imputados Berlusconi y Danilo Mariani, el pianista de su mansión de Arcore (norte). El político está acusado de inducirle mentir sobre lo que ocurría en aquellas fiestas con mujeres, muchas imputadas en otra parte del juicio en Milán (norte).

La Fiscalía ha solicitado la pena de cuatro años y dos meses de prisión para Berlusconi.

No obstante, la vista de hoy en Siena, en la que se esperaba la sentencia, ha sido pospuesta, a petición de los abogados del político conservador, según informan los medios locales.

Los defensores han alegado que el político, de 84 años, se hallaba "impedido" para asistir al veredicto tras haber sido ingresado de nuevo en el hospital San Raffaele de Milán para someterse a una serie de controles médicos.

No obstante, aseguraron que pretende acudir al tribunal en cuanto su salud se lo permita. La nueva audiencia será el 15 de abril.

El de este jueves es el quinto retraso de la sentencia, pues el político ha venido alegando problemas de salud: en octubre y noviembre por el coronavirus y una recaída, y el pasado enero y la de hoy por controles clínicos.

Esta situación también afecta al juicio de Milán, en el que está imputado con otras 28 personas, muchas de ellas las mujeres de sus fiestas, por comprar su silencio.

Todos estos procesos derivan del Caso Ruby, en el que se le imputó por prostitución infantil y abuso del poder por mantener relaciones sexuales en 2010 con la joven marroquí Karima el Mahroug, alias Ruby, cuando ella era menor de edad, aunque al final fue absuelto.

El pasado 27 de marzo Berlusconi, hoy líder de su partido, Forza Italia, aseguró que ostenta el "récord absoluto seguramente en Italia y probablemente en el mundo" de juicios en su contra, con 86 procesos que suman 3.672 audiencias en los últimos diez años.

"No diré cuánto me ha costado todo esto, la suma de los 105 abogados y 30 asesores que he tenido que contratar, porque causaría demasiada impresión", alegó en sus redes sociales.