La incidencia de covid baja en Alemania por primera vez desde diciembre

La incidencia semanal de la covid en Alemania rompió este domingo la tendencia alcista por primera vez desde diciembre pasado al registrarse 1.466 nuevos casos, frente a los 1.474 de la víspera, informó el Instituto Robert Koch (RKI) de virología.

Hace una semana ese dato alcanzaba los 1.400 casos mientras que hace un mes los nuevos casos semanales registrados fueron de 427, según la fuente.

En total en Alemania se registraron 125.160 nuevos casos de covid, frente a los 133.173 de hace una semana, aunque durante los fines de semana los datos conocidos suelen ser más bajos que durante la semana.

En todo el país murieron 58 personas vinculados con la covid lo que hace que el total de fallecidos por la pandemia en Alemania ascienda a 119.935.

Los datos del RKI, sin embargo, contrastan con la opinión de expertos, que consideran que muchos casos no quedan registrados porque la capacidad de test en todo el país está afectada por la evolución de las últimas semanas de la variante ómicron y no se puede hacer el rastreo de todos los contactos de una persona que haya dado positivo.

Durante la última semana se alcanzaron récord de nuevas infecciones en la pandemia, en torno a los 250.000 casos, en línea con los pronósticos avanzados por el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, que consideró que el pico de la presente ola se alcanzará en Alemania a mediados de febrero.

SIGUEN EN VIGOR RESTRICCIONES, NUEVA REUNIÓN EL 16 DE FEBRERO

En Alemania siguen vigentes restricciones a la vida diaria a nivel federal aunque en algunas regiones se han comenzado a levantar algunas de ellas; el próximo 16 de febrero las autoridades federales y las de las regiones se reunirán para examinar la situación y eventualmente coordinar la entrada en vigor de nuevas relajaciones de las medidas vigentes.

El Partido Liberal (FDP), uno de los miembros, junto con los Verdes y socialdemócratas, que gobierna en Alemania bajo el canciller Olaf Scholz, es el que más presiona para que se decida un levantamiento de las restricciones dado que, entre otras circunstancias, la presión hospitalaria se ha reducido en la presente ola.

Los liberales apoyan que se levanten todas las restricciones vigentes desde el próximo 20 de marzo e insisten en particular en que las medidas que restringen el acceso al comercio solo a vacunados o inmunizados no tienen sentido puesto que consideran que se ha demostrado que las tiendas no son un foco de contagio.

Desde los Ayuntamientos se pide que en la reunión del próximo miércoles se acuerde un plan de reaperturas de actividades para "dar finalmente a las personas y a la economía una señal de esperanza", declaró este fin de semana al grupo de medios Funke el responsable de la Federación de Ayuntamientos y Organismos Comunales, Gerd Landsberg.

Entre esas reaperturas Landsberg mencionó el levantamiento de las restricciones de acceso al comercio y además pidió que se apliquen relajaciones en las que limitan la participación de jóvenes en eventos deportivos.