La neutralidad de internet podría ser restaurada en Estados Unidos

El internet debe ser un espacio abierto en donde las personas pueden encontrar información confiable y foros para expresarse. Y, de acuerdo con las reglas de la neutralidad de la red, los operadores no pueden variar las velocidades para afectar algún sitio o proveedor. Sin embargo, dichas normas estuvieron en peligro durante el gobierno de Donlad Trump, lo que, al parecer, ahora está por cambiar.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) retiró su demanda contra la neutralidad de la red ley, de acuerdo con información dada a conocer por la agencia Reuters. La situación, señalan los analistas, es una muestra del enfoque que tendrá la administración de Joe Biden respecto a la regulación de internet.

La presidente interina de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Jessica Rosenworcel, dio la bienvenida a la noticia como una señal de que las reglas de internet abiertas pronto se restablecerían en todo el país.

"Cuando la FCC, por encima de mi objeción, revirtió sus políticas de neutralidad de la red, estados como California trataron de llenar el vacío con sus propias leyes", dijo Rosenworcel en un comunicado de prensa.

La funcionaria también declaró que la decisión del DoJ es una muestra de que "Washington está escuchando al pueblo estadounidense, que apoya abrumadoramente un internet abierto, y está trazando un rumbo para hacer de la neutralidad de la red la ley de la Tierra".

Hay que recordar que legisladores del estado de California crearon su propia ley de neutralidad de la red en 2018 poco después de la FCC, bajo el gobierno de Trump, derogó las protecciones a internet aprobadas por la administración Obama que, por ejemplo, prohíben a los proveedores de servicios de internet bloquear, acelerar o ralentizar ciertos sitios web o servicios.

Sin embargo, la acción de California se enfrentó a una serie de desafíos legales que han mantenido la ley en espera. La principal es que el Departamento de Justicia respondió presentando una demanda contra el estado argumentando que la ley era ilegal y un intento de "frustrar la política federal". Pero ahora parece que todo está por cambiar.

¿Qué es la neutralidad de la red y por qué es importante?

Básicamente la neutralidad de la red busca que el tráfico de internet sea tratado y cobrado de la misma manera sin importar el contenido, sitio web, plataforma, aplicación, tipo de equipamiento utilizado para el acceso o modo de comunicación, de manera que los usuarios puedan acceder a los contenidos sin restricciones pues tiene el derecho de elegir de manera libre los recursos y servicios.

Para ejemplificar la importancia del tema podemos señalar que un proveedor de internet como Telmex no puede dar preferencia a la velocidad de conexión para acceder a ClaroVideo sobre la que ofrece para que ver contenidos en Blim de Televisa. Lo mismo aplica en los servicios móviles donde no se debe privilegiar el acceso a unas aplicaciones sobre otras.

Lo que sucedió en Estados Unidos es que, durante el gobierno de Trump, el presidente de la FCC, Ajit Pai, quien es identificado como el principal promotor de la eliminación de la neutralidad de la red argumentó que las regulaciones realizadas por la administración del presidente Obama desalentaban la inversión en el desarrollo de redes de banda ancha e inhibían la innovación.

Así fue como en 2017 la FCC determinó revertir la neutralidad de internet. Desde entonces, si bien las velocidades de banda ancha, la inversión y la competencia han mejorado, particularmente en las grandes y medianas ciudades en la Unión Americana, en un amplio número de comunidades rurales los servicios de internet siguen siendo limitados y deficientes. Sin embargo, la rápida expansión de las redes 5G podría contribuir a resolver una parte del problema.

Es por ello que hoy los especialistas consideran que la administración de Biden debería centrar sus esfuerzos en contener y limitar los excesos de las grandes compañías de tecnología y recuperar los preceptos de un internet libre.