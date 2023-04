La ONU rinde tributo a Harry Belafonte por su lucha contra las injusticias

La ONU lamentó este martes el fallecimiento del cantante, actor y activista estadounidense Harry Belafonte, a quien rindió tributo por su incansable lucha contra las injusticias y su defensa de los derechos humanos.

"Más allá de emocionar a millones de personas con su inimitable encanto y carisma en la música, el cine y el teatro, el señor Belafonte dedicó su vida a luchar por los derechos humanos y contra la injusticia en todas sus formas", señaló en un comunicado el portavoz de Naciones Unidas Stéphane Dujarric.

La organización recordó el activismo del artista en favor de los derechos civiles y su "poderosa voz" en la lucha contra el Apartheid, en la batalla contra el sida y en la erradicación de la pobreza.

Belafonte colaboró directamente con la ONU como embajador de buena voluntad de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) durante 36 años, un puesto desde el que buscó influir como pocos en políticos y organizaciones en favor de los más pequeños.

"Fue un activista elocuente a favor de los niños del mundo y entendió el poder de mantener la atención del mundo en los más necesitados, lo que incluye, entre otras cosas, darle su nombre a la icónica 'Escuela en una caja' de Unicef y organizar el sencillo ganador del Grammy y cuádruple platino 'We are the World' para recaudar dinero para responder a la hambruna en África", señaló la directora ejecutiva de la Unicef, Catherine Russell.

"En este momento de tristeza, inspirémonos por su ejemplo y busquemos defender la dignidad y los derechos de todo ser humano, en cualquier lugar", añadió Dujarric en nombre del secretario general de la ONU, António Guterres.

Belafonte, que además de por sus éxitos en la música y el cine fue muy conocido en EE.UU. por su lucha contra las barreras raciales, falleció este martes a los 96 años en su domicilio de Nueva York.