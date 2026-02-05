La OPS alerta por sarampión en las Américas

Ciudad de México.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió el miércoles una nueva alerta epidemiológica sobre sarampión en las Américas ante el incremento de casos en la región, con México a la cabeza, e instó a los gobiernos a intensificar la vacunación al señalar que el 78% de los nuevos casos se dio en personas no vacunadas.

El aviso de esta entidad llega después de que el pasado noviembre Canadá perdiera el estatus de país libre de sarampión y cuando tanto EU como México podrían seguir los mismos pasos.

De momento, los datos no son alentadores y sigue la tendencia alza a meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol en los tres países norteamericanos.

En las primeras tres semanas de este año, se confirmaron 1,031 casos adicionales de sarampión en siete países sin ninguna muerte notificada, una cifra que es 43 veces más de la registrada en el mismo periodo del año anterior, destacó la OPS en una comunicado el miércoles. México tuvo 740 casos, EU 171 y Canadá 67.

El estado mexicano de Jalisco, en el noroeste del país, es el que registró la mayor tasa de incidencia este año tras el pico que hubo el año pasado en el estado de Chihuahua y el su vecino, Texas. En Estados Unidos la atención está puesta ahora en Carolina del Sur .

El gobierno mexicano lleva semanas alentando a la población a vacunarse contra esta enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible con las dos dosis de la vacuna, y anunció la puesta en marcha de puntos de vacunación en lugares como aeropuertos o estaciones de autobuses.

La OPS ha insistido en que también es necesaria una "acción inmediata y coordinada" por parte de todos los países para que la enfermedad pueda controlarse y respuestas rápidas ante brotes para interrumpir la transmisión y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Este año se prevé mayor movimiento de viajeros internacionales en la región con la celebración del Mundial de fútbol en México, Canadá y Estados Unidos.

La alerta sanitaria regional se lanzó en un contexto de aumento sostenido de casos durante 2025 en comparación con los últimos cinco años y en medio de un resurgimiento global de la enfermedad y de "brechas persistentes de inmunización", agregó la OPS.