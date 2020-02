La piscina "a domicilio" de Los Simpson que triunfa en el seco verano chileno

Galería 1 de 9

José Pablo, un niño de 10 años del humilde barrio santiaguino de Pedro Aguirre Cerda, juega eufórico con sus amigos en la "piscina móvil" que ha hecho parada al lado de su casa en una de las pocas oportunidades que tiene para bañarse durante el caluroso y seco verano chileno.



Los jóvenes que viven en edificios cercanos salen de sus casas preparados con bañador y toalla luego de que se anuncie por megáfono la llegada de la piscina, que los últimos días ha causado furor en las redes sociales por el hecho de que viaja en un tráiler.



A bordo de un camión, más de 23.000 litros de agua en un enorme depósito refrescan a los más pequeños, que buscan llegar a una tregua con las altas temperaturas de la capital chilena que fácilmente superan los 30 grados centígrados.



DE LA TELE A LAS CALLES



La iniciativa, creada por el empresario Ramón Sandoval, parece sacada de una serie o una película y, de hecho, lo es: "Estaba viendo un capítulo de Los Simpson con mis hijos en el que llega un personaje que se llama Otto con una piscina encima de un camión. Yo tengo una empresa de transportes y me pareció una idea genial".



En el primer capítulo de la sexta temporada de la mítica serie norteamericana, Otto Mann, el conductor de autobús escolar, aparece con la "Springfield pool-mobile" (piscina móvil de Springfield) para hacer frente a la intensa ola de calor que sufre la ciudad.



Sandoval, que empezó la iniciativa en Paine, una pequeña ciudad 45 kilómetros al sur de Santiago, explicó a Efe que la recepción ha sido "muy buena" y que la gente que se lo encuentra por la calle "frena, retrocede y aplaude".



"Estamos viendo de nuevo un Chile amable, cosa que se había perdido un poquito", dijo en referencia a la crisis social que vive el país desde hace casi cuatro meses con masivas protestas en contra del Gobierno y la desigualdad social.



El empresario aseguró que "más que una piscina, es un momento para compartir", y que prueba de ello es que acuden "niños que tienen piscina en casa" porque en esta "disfrutan más".



A su lado, una quincena de criaturas se divierten sumergiéndose en el agua y salpicando a sus familiares, que los observan sentados a pocos metros.



"¡No quieren salir!", exclamó Mili Enríquez, trabajadora de la sanidad pública que lleva toda su vida en la comuna, quien aplaudió la presencia de la "piscina móvil" para los vecinos "que no tienen oportunidad de salir de vacaciones".



UN VERANO AUSTERO



Según un estudio de la empresa Activa Research, el porcentaje de chilenos que tomarán vacaciones este verano es del 41 %, cinco puntos menos que el año pasado.



De estos, solo el 7 % aseguró que viajaría al extranjero y un 25 % admitió que financiará su viaje mediante crédito, muy por encima del 9 % de 2019.



La encuesta se llevó a cabo entre el 17 y 26 del pasado diciembre, por lo que toma en consideración las consecuencias de las protestas que copan el país desde octubre y que han dejado al menos una treintena de fallecidos y más de 3.000 heridos.



Inés Bustamante, una jubilada de 64 años que vino con su nieto y su sobrina, también valoró positivamente la llegada de la piscina móvil en este contexto social: "Muchos niños no tienen la posibilidad de veranear, y esta es la única que yo he visto porque la piscina municipal también es de pago".



La comuna de Pedro Aguirre Cerda es, solo por detrás de Cerro Navia, la que menos dinero invierte por persona en servicios municipales de las 52 que configuran la región Metropolitana.



El Observatorio del Gasto Fiscal en Chile informó que dicho barrio destinó 143.328 pesos (unos 181 dólares) por persona en 2019, muy lejos del 1.136.044 de pesos (1.436 dólares) de Vitacura y el 1.129.510 (1.428 dólares) de Las Condes, en la parte nororiental de la ciudad.



UN OASIS EN MEDIO DE LA SEQUÍA



Chile se encuentra en medio de la mayor crisis hídrica de su historia, con una sequía extrema que tiene a 134 municipios en situación de escasez, 119 en estado de emergencia agrícola y dos regiones en estado de catástrofe por la falta de agua.



En medio del árido clima del centro del país suramericano, el agua fría de la piscina se siente como un oasis en medio del desierto.



Por ello, Ramón Sandoval, el ideólogo, quiere dedicar el mes de febrero, en pleno verano austral, a recorrer distintas zonas de la capital chilena y otras partes del país.



"Iré a tantas localidades como pueda. No discrimino nadie, los niños son niños y lo que quiero es que estén felices", concluyó.