La presencia de jabalíes en las calles de Roma se cuela en campaña electoral

ROMA, Italia (EFE).- Los grupos de jabalíes que pasean tranquilos entre el tráfico y las aceras de las calles del norte de Roma y rebuscan entre los contenedores de basura, siempre repletos tras varios días sin recogida, se han convertido en una verdadera emergencia y se han colado de lleno en la campaña electoral para las elecciones municipales de los próximos 3 y 4 de octubre.



Los jabalíes se han convertido de hecho en un símbolo de la decadencia de la capital, pero ¿quién tiene la culpa de que estos animales salgan de los bosques e invadan las calles?

Los candidatos al "Campidoglio" echan la culpa a la actual regidora, Virginia Raggi, por no haber resuelto el problema de la recogida de basuras, mientras que la exponente del Movimiento 5 Estrellas que busca un segundo mandato acusa al presidente de la región, miembro del Partido Demócrata (PD), Nicola Zingaretti, de no cuidar las localidades agrícolas periféricas donde debería haber un control de estos animales.

En los últimos días, tanto Carlo Calenda, uno de los candidatos a la alcaldía con su propio partido, como el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, compartieron algunos vídeos en las redes sociales de 13 jabalíes - tres adultos y diez cachorros - que paseaban tranquilos entre el tráfico de la calle Trionfale, en el norte de la capital, en un intento de acusar a Raggi.

"Vivimos sumergidos en la basura y hemos transformado Roma en un vertedero al aire libre y muchos barrios también se han transformado en un bioparque al aire libre, con diversas especies de animales deambulando por las calles", acusó el candidato del PD a la alcaldía, Roberto Gualtieri.

"¿No pensáis que ha llegado el momento de sentaros a afrontar la cuestión?", preguntaba Calenda en las redes sociales junto con el vídeo de la familia de jabalíes que atravesaba la calle deteniendo la circulación de los coches, mientras que Salvini escribía: "¿Esta es la continuidad que Raggi quiere dar a la capital de Italia?"

Por su parte, el presidente de Lacio afirmó que "el municipio de Roma no está cumpliendo con su deber. AMA (la empresa de gestión de la recogida de basuras) está prácticamente en quiebra, ha cambiado a ocho directores en cinco años y el municipio a cuatro concejales en cinco años. Es una pena porque no hay planificación y no pueden recoger basura en las calles y hay ratones y jabalíes. Una vergüenza que debe acabar".

Sin embargo, Raggi se defendió presentando una denuncia contra el Lacio en la que aseguraba que la "presencia masiva e incontrolada de jabalíes" en el territorio de la capital era "consecuencia de la incapacidad de la región para prever e implementar planes de gestión de control eficaces".

Según el Instituto Superior de Investigación y Protección del Medio Ambiente (ISPRA), podría haber al menos un millón de jabalíes en Italia, mientras que hace unos diez años se estimaba que había la mitad de ellos y que los animales están presentes con más o menos regularidad no solo en Roma sino en 90 ciudades italianas.

Además, el territorio del XIV municipio, en el norte de Roma, donde se encuentra la calle Trionfale, es adyacente a los parques naturales de Insugherata y de Veio, donde hay una fuerte presencia de jabalíes, pero a esto se suma que la basura es un recurso alimenticio importante para estos animales salvajes sobre todo si los residuos inundan las calles y pueden rebuscar tranquilamente sin esfuerzo.

Los expertos explican además que la presencia de montañas de basura en la capital también ha cambiado los hábitos de los jabalíes: en la naturaleza son animales nocturnos, pero como los contenedores se llenan principalmente durante el día, muchos jabalíes han aprendido a aprovecharlos durante esas horas.