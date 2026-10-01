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La Santa Patrona de Brasil se vuelve un tema electoral

Comentario de Flávio Bolsonaro sobre Jesús se vuelve viral

Por AP

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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La Santa Patrona de Brasil se vuelve un tema electoral
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      RÍO DE JANEIRO.- La patrona de Brasil, Nuestra Señora de Aparecida, se ha convertido en un tema electoral sorpresivo a pocos días de la votación del 4 de octubre.

      Un comentario sobre Jesús del candidato presidencial y senador Flávio Bolsonaro se volvió viral la semana pasada y desató temores entre muchos católicos de que pudiera pretender retirar a la patrona, una figura muy querida entre los brasileños.

      El hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal rival del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva niega la afirmación y ha calificado las acusaciones como una "gran mentira" y "la mayor noticia falsa de la campaña".

      La disputa por Nuestra Señora de Aparecida ha llevado la religión al centro de la campaña en el país más grande de América Latina, donde un 56,7% de la población es católica y el 26,9% evangélica, según un censo de 2022 del organismo nacional de estadísticas.

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      Las encuestas muestran a Lula y a Bolsonaro en una contienda reñida de cara a las elecciones del domingo. Si ninguno obtiene una mayoría absoluta, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre.

      En un video del 23 de agosto, el senador Bolsonaro afirmó que "declararía que Brasil pertenece al Señor Jesucristo".

      Algunos católicos interpretaron que eso significaba que el candidato presidencial quitaría a Nuestra Señora de Aparecida como patrona de Brasil. Partidarios de Lula en redes sociales amplificaron esa interpretación.

      Señalaron un proyecto de ley de 2007 con esa intención, presentado por el entonces legislador Victório Galli, un aliado de Bolsonaro que se desempeñó como asesor especial en el gobierno de Jair Bolsonaro. La propuesta fue archivada posteriormente.

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