La UE impone sanciones a China por represión en Xinjiang

La Unión Europea impuso el lunes sanciones a cuatro funcionarios chinos debido a su participación en violaciones de derechos humanos contra musulmanes uigures, pese a amenazas de China de que tomaría represalias.

Los cuatro señalados son funcionarios de alto nivel en la región de Xinjiang.

Las sanciones incluyen congelar sus activos en la UE, la prohibición a viajar al bloque y tampoco podrán recibir asistencia económica de empresas y ciudadanos europeos.

China niega la existencia de campamentos de detención de uigures en la región de Xinjiang, ya que los considera campamentos de reeducación y adiestramiento laboral para personas inmersas en la ideología yihadista. Beijing también niega que estén ocurriendo allí violaciones de derechos humanos.

Xinjiang antes era foco de subversión contra el gobierno chino, pero Beijing ahora dice que sus medidas de seguridad han calmado a la región.

La semana pasada, el embajador de China en la UE, Zhang Ming, insinuó que Beijing tomaría represalias.

"Queremos diálogo, no confrontación. Pedimos a la UE pensarlo dos veces. Si alguien insiste en la confrontación, no retrocederemos, ya que no tenemos otra opción que cumplir con nuestras responsabilidades hacia las personas en nuestro país", comentó.

El nuevo sistema de sanciones en la UE es similar a la Ley Magnitsky, de la época de la presidencia de Barack Obama, que autoriza al gobierno de Estados Unidos sancionar a quienes considera infractores de derechos humanos, congela sus bienes y les prohíbe la entrada al país.

Como parte de la medida del lunes, cancilleres de la UE también impusieron sanciones por represión en Corea del Norte; por homicidios extrajudiciales y desapariciones forzadas en Libia, tortura y represión contra personas de la comunidad LGBTI y opositores políticos en Chechenia en Rusia, y tortura, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitraritas, y homicidios en Sudán del Sur y Eritrea, según un comunicado.