"La UE, y no Rusia, la verdadera amenaza"

Por AP

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
Budapest, Hungría.- La verdadera amenaza a la que se enfrenta Hungría no es Rusia, sino la Unión Europea, afirmó el primer ministro Viktor Orbán en un discurso ante sus simpatizantes el sábado, al tiempo que su partido nacionalista intensifica una campaña anti-UE de cara a las elecciones nacionales.

A sólo ocho semanas de la votación del 12 de abril, Orbán y su partido Fidesz afrontan su desafío más serio desde que el mandatario populista de derecha recuperó el poder en 2010.

La mayoría de las encuestas independientes muestran a Fidesz por detrás del partido de centroderecha Tisza y de su líder, Péter Magyar, incluso cuando Orbán ha hecho campaña sobre la premisa no sustentada de que la UE enviará a los húngaros a la muerte en la vecina Ucrania si su partido pierde.

En su discurso del sábado, Orbán comparó a la UE con el régimen represivo soviético que dominó Hungría durante más de 40 años del siglo pasado y desestimó la creencia de muchos mandatarios europeos de que el presidente ruso Vladímir Putin representa una amenaza para la seguridad del continente.

"Debemos acostumbrarnos a la idea de que quienes aman la libertad no deben temer al Este, sino a Bruselas", expresó, en referencia a la capital de facto de la UE en Bélgica.

"El alarmismo sobre Putin es primitivo y poco serio. Bruselas, en cambio, es una realidad palpable y una fuente de peligro inminente", sostuvo. "Esta es la amarga verdad, y no la toleraremos".

