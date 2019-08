"La Última Whopper": la portada con la que se burlan de Trump

El diario estadounidense New York Daily News publicó hoy en su portada una ilustración mostrando a Donald Trump en lo que llamó "La Última Whopper", emulando el cuadro de "La Última Cena" de Leonardo da Vinci. Fue la reacción del rotativo a las declaraciones del miércoles del presidente estadounidense, quien se declaró "el elegido" y agradeció a un locutor por decir que los israelíes lo quieren como si fuera "el rey de Israel".

En la portada el Daily News muestra a Trump como Cristo, de cabello largo, mientras como sus "apóstoles" para la "última whopper" son: el vicepresidente Mike Pence; su yerno Jared Kushner; su hija Ivanka; el secretario de Vivienda Ben Carson; la primera dama Melania Trump y la secretaria de Educación Betsy DeVos. En la mesa se ven hamburguesas -de las que Trump es fan- y refrescos.

La ilustración va acompañada del título: "El 'Elegido' Trump se traga la del 'Rey de Israel'". El miércoles Trump retuiteó y agradeció los comentarios del locutor radiofónico Wayne Allyn Root, que citó enseguida: "El presidente Trump es el mejor presidente para los judíos y para Israel en la historia del mundo, no sólo de Estados Unidos; es el mejor presidente para Israel en la historia del mundo... y el pueblo judío en Israel lo ama como si fuera el Rey de Israel... Lo ama como si fuera la segunda venida de Dios... Pero los judíos estadounidenses no lo conocen ni les agrada".

Trump había desatado una gran polémica por haber dicho el martes que "cualquier judío que vote a un demócrata (...) muestra una falta total de conocimiento o una gran deslealtad". El Daily denunció lo que llamó comentarios "mesiánicos" de Trump, quien ayer al referirse a la guerra comercial con China dijo que "es una guerra comercial que debería haberse iniciado hace mucho tiempo, durante los mandatos de otros muchos presidentes. Alguien debía hacerlo".

Luego miró al cielo y añadió: "Soy el elegido".

No es la primera vez que el Daily News se burla de Trump en sus portadas. El año pasado, coincidiendo con la conmemoración de la independencia de Estados Unidos publicó una ilustración del presidente como payaso, y la frase: "El payaso vestido de rey no puede tirar los valores sobre los que se construyó esta nación hace 242 años".