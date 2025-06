Lamenta Netanyahu que guerra con Irán lo obligó a posponer boda de su hijo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, describió el que considera ha sido hasta ahora su "costo personal" por el conflicto con Irán, escalada que este viernes cumple una semana.

El premier realizó las declaraciones ante las cámaras con el edificio de un hospital atacado por un misil en la ciudad sureña de Beersheba como telón de fondo. Su mensaje provocó críticas y burlas en redes sociales.

"Realmente me recuerda al pueblo británico durante el Blitz. Estamos viviendo un Blitz", dijo Netanyahu, refiriéndose al bombardeo nazi en Gran Bretaña durante la guerra en el que murieron 43 mil civiles.

En este marco, el primer ministro israelí compartió su "costo personal" por el conflicto con Irán: posponer la boda de su hijo.

Dijo que esta no era la primera vez que la boda de su hijo Avner había tenido que posponerse, y que la prometida de Avner también estaba decepcionada, sin mencionar a la frustrada madre del novio, la esposa de Netanyahu, Sara.

"Cada uno de nosotros tiene un costo personal y mi familia no ha estado exenta", dijo Netanyahu en el hospital Soroka, alanzado el jueves por in misil iraní.

Anat Angrest, cuyo hijo Matan se encuentra secuestrado desde el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, observó que el sufrimiento "tampoco pasó desapercibido para mi familia".

"He estado en las mazmorras infernales de Gaza durante 622 días", dijo Angrest en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

Amir Tibon, un periodista israelí, argumentó que las figuras públicas cuyos hijos habían muerto en combate nunca llamarían la atención sobre el hecho.

"Pero con Netanyahu no hay sorpresas", dijo Tibon. "Incluso en los momentos en que más se necesita un ejemplo personal, se preocupa ante todo por sí mismo".