Lanzan la coalición "Latinos por Trump"

MIAMI.- El vicepresidente Mike Pence instó el martes a los latinos a que apoyen la reelección de Donald Trump y les prometió que Estados Unidos nunca será un país socialista como Cuba, Venezuela o Nicaragua.

"Los latinoamericanos saben lo que es la libertad... saben que no es socialismo", expresó Pence en un evento repleto de cubanos, venezolanos y nicaragüenses. "Estados Unidos nunca será un país socialista", dijo en una indirecta crítica a la oposición demócrata, y fue ovacionado por la multitud que gritaba "Four more years, four more years" ("Cuatro años más, cuatro años más").

Pence llegó a Miami para lanzar la coalición "Latinos por Trump", un grupo de líderes empresariales, activistas y políticos de todo el país que asesorará a la campaña del presidente Trump en busca de captar el voto hispano.

Su arribo tuvo lugar una semana después de que Donald Trump lanzara su campaña de reelección en la ciudad de Orlando, en el centro de Florida, y antes de que 20 precandidatos demócratas realicen el miércoles y jueves en Miami su primer debate presidencial con miras a las elecciones del año próximo.

Florida, un estado indeciso, podría ser clave en la elección.

A nivel nacional, unos 12,7 millones de latinos votaron en los comicios presidenciales de 2016, equivalentes al 9,2% del total de electores, según información del censo. En Florida, poco más de 1,5 millón de hispanos acudieron a las urnas, lo que representó el 18% del total de votos estatal y el 12% del voto latino nacional.

Frente a varios cientos de hispanos que vestían camisetas y gorros que decían "Latinos for Trump 2020" y "Make America great again" ("Hagamos de Estados Unidos un país importante nuevamente"), Pence saludó con un "hola", en español.

A lo largo de su discurso en un hotel aledaño al aeropuerto de Miami, el vicepresidente destacó la contribución de la comunidad latina en la creación de empleos, en las filas militares y en la diversidad cultural del país.

Interrumpido en varias ocasiones por la gente que cantaba "Trump, Trump", Mike Pence dijo que el presidente necesita cuatro años más para que la economía siga prosperando, la frontera con México esté segura y el Congreso apruebe una reforma migratoria de manera integral.

Trump ha sido fuertemente criticado por sus políticas de migración de mano dura, a las que ha defendido como una manera de lograr seguridad en el país.

El presidente ha responsabilizado a la oposición por no aprobar una reforma migratoria.

Para César Grajales, un analista político que ha criticado a Trump en temas de migración y aranceles, el evento representa de que Trump tiene apoyo latino.