Largas filas y hasta golpes, en la reapertura de tiendas en Texas (VIDEO)

La reapertura de la tienda Ross en McAllen, Texas, al concluir la cuarentena por coronavirus, provocó kilométricas filas y por si fuera poco, discusiones, pelea y golpes entre los clientes, por lo que fue necesaria la presencia de la policía en el lugar.

Pese a no ser comercios con artículos esenciales, una gran cantidad de personas se congregó hasta tres horas antes de la apertura, pues aseguraron, se les informó que se limitaría la entrada.

Laura Arredondo, quien dijo ser residente del condado de Hidalgo, informó que la tienda abrió sus puertas a las 10:00 horas, pero se enteró por medio de redes sociales que a las 7:00 había ya personas esperando a las afueras de este lugar.

Indicó que al llegar a la tienda Ross, ubicada en el 901 de la calle 10 en McAllen, observó la larga fila que incluso daba vuelta al edificio, por lo que procedió a formarse.

Sin embargo, apenas pasaron algunos minutos cuando escuchó un gran alboroto y se dio cuenta que en la esquina de la tienda, dos mujeres peleaban a golpes.

"Comentaron que una de ellas quiso meterse a la fila y la otra no la dejó, se hicieron de palabras y luego de golpes. Algunos hombres intentaron detenerlas, pero no pudieron y entonces los guardias de la tienda entraron para poder separarlas y aun así, batallaron".

Manifestó que las mujeres se sostenían de los cabellos por lo que era imposible separarlas y que no fue sino hasta que arribaron elementos de la policía de McAllen, que la pelea terminó.

"No las detuvieron, solo les pidieron que se retiraran. Aquí están abriendo las tiendas de manera gradual, pero la verdad es que las personas ya estamos desesperadas por salir, aunque no pensé que la gente peleara. En McAllen, se abrió la Plaza Mall y hoy miércoles, se abrió Ross, TJMaxx y Kohl's".

En su caso explicó, acudió a Ross para adquirir ropa para sus hijos, así como algunos artículos de cocina.

Por el momento, solo residentes y ciudadanos americanos pueden acudir a los centros comerciales en el Valle de Texas pues la frontera fue cerrada para los mexicanos con visa y no será hasta el 22 de Junio cuando pueda permitirse nuevamente el cruce.

Reabrieron Ross en McAllen, TX y @elsamirsito ya anda haciendo sus cuadros. Le ganaron una cortina de baño que estaba en $3.25USD; pic.twitter.com/vNyoj1LKNg — M-XVI (@MakiaveloXVI) May 20, 2020