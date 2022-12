Las armas que EEUU entrega a Ucrania solo empeoran la guerra, advierte Rusia

KIEV (AP) — El Kremlin advirtió el miércoles que aumentar el suministro de armas estadounidenses a Kiev agravaría la devastadora guerra, iniciada hace 10 meses por la invasión rusa, y "no hace bien" a la asediada Ucrania.



Durante una reunión con sus altos mandos militares, el presidente ruso Vladimir Putin expresó que Moscú usaría la experiencia de combate para mejorar sus fuerzas armadas. Les dijo a los líderes militares que analizaran las armas occidentales utilizadas por Ucrania para "desarrollar nuestras fuerzas armadas y fortalecer la capacidad de nuestras tropas".

Señaló que las fuerzas armadas de Rusia deberían aprender lecciones y modernizarse con base en sus experiencias en Ucrania y que se pondría especial énfasis en el desarrollo de las fuerzas nucleares de su país, que describió como "la principal garantía de la soberanía de Rusia".

En la misma reunión, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que el ejército ruso debe expandirse de su tamaño actual de 1 millón de efectivos a 1,5 millones, un número que debería incluir 695.000 soldados voluntarios. También dijo que Rusia formaría nuevas unidades en el oeste del país ante los planes de Finlandia y Suecia para unirse a la OTAN.

Antes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, manifestó que el suministro de armas (de Estados Unidos) está agravando el conflicto "y, he hecho, no hace bien a Ucrania".

Los comentarios de Peskov fueron la primera reacción oficial rusa a las noticias de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenksyy, viajaba a Washington para una cumbre con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sería el primer viaje conocido de Zelenskyy al extranjero desde que la invasión rusa del 24 de febrero desencadenó una guerra que ha matado a decenas de miles de personas y devastado ciudades y pueblos de toda Ucrania.

Se espera que Zelenskyy se marche de Washington con la promesa de un enorme paquete de 1.800 millones de dólares en asistencia militar que ayudaría a su país a defenderse de la agresión rusa. Se espera que el material proporcionado por Estados Unidos incluya por primera vez una batería de misiles Patriot y bombas guiadas de precisión para cazas, según dijeron el martes las autoridades estadounidenses.

Peskov también confirmó los reportes en medios sobre que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no ofrecerá este año su mensaje anual sobre el estado de la nación. Peskov no hizo comentarios sobre los motivos para aplazar el mensaje al año que viene y sólo dijo que estaba relacionado con el "horario de trabajo" del mandatario.

Algunos medios rusos han asociado la decisión a una guerra en la que Rusia hace tiempo que perdió la iniciativa. El Kremlin también canceló este año la conferencia de prensa anual del presidente, que se celebra cada diciembre desde 2012.

Mientras Zelenskyy viajaba a Washington, Moscú realizaba en su propia diplomacia de alto nivel. El número dos del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, se reunió el miércoles con el presidente de China, Xi Jinping. Medvedev, expresidente de Rusia, dijo en un comunicado en video que había hablado con Xi sobre diversos temas, incluido "el conflicto en Ucrania". Medvedev no dio más detalles.

China se ha negado a condenar la invasión rusa de Ucrania y criticó las sanciones contra Moscú. Beijing sólo se ha referido a la invasión como "la situación ucraniana" en deferencia a Moscú, y acusó a Estados Unidos y la OTAN de provocar a Putin al expandirse hacia Europa oriental.

En Ucrania, fuerzas rusas golpearon zonas pobladas con más misiles y artillería el miércoles. Durante la noche bombardearon zonas en torno a la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, en el sureste de Ucrania, indicó el miércoles por la mañana en Telegram su gobernador, Valentyn Reznichenko.

Nikopol se encuentra al otro lado del Río Dniéper desde la Central Nuclear de Zaporiyia. La planta, la central nuclear más grande de Europa, está ocupada por fuerzas rusas.

Cinco civiles murieron y otros 17 resultaron heridos por ataques rusos el martes, según indicó el miércoles la oficina del presidente de Ucrania. Rusia empleó cinco misiles y 16 ataques aéreos contra territorio ucraniano, así como sistemas de lanzacohetes múltiples en 61 incidentes, según el Estado Mayor ucraniano.

Las fuerzas ucranianas repelieron ataques en más de 25 poblaciones en las provincias de Luhansk, Donetsk y Járkiv, en el este del país, según el vocero del Estado Mayor Oleksandr Shtupun, mientras que las ciudades de Bakhmut y Adviivka seguían siendo objetivos importantes de la ofensiva rusa.

Zelenskyy emprendió el viaje tras un peligroso viaje el martes a Bakhmut, en la disputada provincia ucraniana de Donetsk y que describió como el lugar más peleado en los 1.300 kilómetros (800 millas) de frente del conflicto.

Las provincias de Donetsk, Jersón, Luhansk y Zaporiyia, que Rusia se anexionó de forma ilegal de Ucrania en septiembre, seguían muy peleadas mientras la resistencia ucraniana frenaba la campaña rusa.

Tomar Bakhmut permitiría a Rusia cortar las rutas de suministro ucranianas y abrir una vía para que las fuerzas rusas presionaran a ciudades que son bastiones ucranianos en la provincia de Donetsk.

Un video de la visita a Bakhmut publicado por su oficina mostraba cómo Zelenskyy recibía una bandera ucraniana firmada por los soldados y hablaba de entregarla a las autoridades estadounidenses.

"No estamos en una situación fácil. El enemigo está aumentando su ejército. Nuestra gente es más valiente y necesita armas más potentes", dijo el líder ucraniano. "La entregaremos de los muchachos al Congreso, al presidente de Estados Unidos. Estamos agradecidos por su apoyo, pero no basta. Es un indicio, no basta".