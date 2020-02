Las mascotas, víctimas colaterales del coronavirus en China

Galería 1 de 16

Nadie ha probado que puedan contraerlo, pero los animales domésticos son las víctimas colaterales de un coronavirus que ha causado pánico en buena parte de la población de China, donde se han dado casos de dueños de mascotas que las han abandonado por miedo a que transmitan la temida enfermedad.



Se cree que la transmisión a humanos del coronavirus de Wuhan tiene relación con la compraventa y el consumo de animales salvajes, y las autoridades han decidido suspender, al menos temporalmente, ese tipo de actividades. Supuestamente originado en un murciélago, los expertos afirman que hubo un "animal intermediario" entre esos mamíferos y las personas.



Ese 'eslabón perdido' ya había levantado suspicacias. Pero lo que generó una psicosis entre muchos dueños de mascotas fueron las palabras de Li Lanjuan, experta del comité nacional que investiga el coronavirus, quien afirmó en una reciente entrevista que los animales domésticos que habían estado expuestos a focos epidémicos también deberían ser puestos en cuarentena.



El filtro de las redes transformó este mensaje de prudencia en "las mascotas pueden contraer el coronavirus", a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegure que todavía no hay prueba alguna de que eso ocurra.



En Pekín, Peng Yunsan, de 31 años y dueño de un "obsesivamente limpio" perro chow chow, asegura no estar preocupado, pero ha tomado medidas de precaución como aislarle del contacto con otros perros y desinfectar frecuentemente su casa.



Tang, de 32 años, tiene dos perros y tres gatos, y afirma que está teniendo "mucho cuidado" al pasear a sus canes, aunque no ha cambiado sus rutinas por miedo a que se contagien.



"LOS RUMORES SON MAS DESTRUCTIVOS QUE LOS VIRUS"



Aunque es cierto que existen tipos ya conocidos de coronavirus que afectan a gatos y perros, la transmisión se produce únicamente entre miembros de una misma especie y no con humanos, por lo que los expertos descartan, por el momento, que el virus de Wuhan pueda saltar a esos animales.



En los últimos días se han dado numerosos casos de abandono de mascotas, según la prensa local, y en redes sociales algunos afirman que en ciudades como Tianjin (norte) o Shanghái (este) algunas personas han matado a sus mascotas lanzándolas desde la terraza de sus hogares, aunque ninguna institución oficial ha confirmado tal extremo por ahora.



La situación la resumió recientemente el blog de veterinaria 'Cute pet doctor': "En esta epidemia, los rumores son más destructivos que los virus".



"La Policía debe detener y castigar a las personas crueles que están matando a esos animales", reclamó, al ser preguntado por Efe, el vicepresidente para Campañas Internacionales de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), Jason Baker.



Tanto Tang como Peng se muestran indignados por esos supuestos abandonos o sacrificios de mascotas en el marco de la actual crisis. El primero expresa un "desprecio extremo" hacia los dueños de esos animales, mientras que Peng tiene un mensaje idéntico pero un poco menos diplomático para ellos: "Que les den".



DUEÑOS Y MASCOTAS, SEPARADOS POR LA CUARENTENA



La ciudad de Wuhan, epicentro del brote, se encuentra bajo cuarentena desde el 23 de enero. Antes de ese día, cinco millones de habitantes salieron de la ciudad, y no han podido volver debido al cierre de los accesos.



Muchos dejaron a sus mascotas en casa con comida y agua suficiente para unos días, con la intención de regresar tras las vacaciones del Año Nuevo chino. Al no poder hacerlo, sus animales se han quedado atrapados en sus hogares sin los cuidados que necesitan.



Por eso, varias asociaciones animalistas de la ciudad se han movilizado -en un momento en el que nadie quiere salir a la calle- y están yendo a las casas de dueños de mascotas que les piden ayuda para dar de comer y de beber a los animales, cuidar sus condiciones higiénicas o incluso llevarlos temporalmente a casas de amigos.



Según la Asociación para la Protección de Pequeños Animales de Wuhan, hay entre 300.000 y 600.000 perros y gatos domésticos en la ciudad, de 11 millones de habitantes.



Hasta ahora, los cerca de 70 voluntarios de la organización han ido a más de 500 casas, y han recibido solicitudes para ir a otras 3.000, explica a Efe a través de una aplicación de mensajería su presidente, Du Fan.



En algunos casos, llegaron cuando ya era demasiado tarde. "Habrá más (casos en los que encuentren muertas a las mascotas) en el futuro. Hay tanta gente pidiendo ayuda que no damos abasto", lamentó Du.



Los voluntarios hacen videollamadas con los dueños mientras están en sus casas, y llevan comida de forma gratuita a los hogares donde ya no queda mucha. En los apartamentos con contraseña pueden entrar sin problema, pero en los que tienen cerradura han de usar los servicios de un cerrajero, gasto que ha de afrontar el dueño ausente.



Aunque las autoridades no han marcado una fecha para el fin del cierre de la ciudad, los miembros de la Asociación dejan alimento para entre 10 y 15 días en las casas que visitan: "Esperamos que les dure hasta que sus dueños puedan volver".