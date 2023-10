Las noticias más recientes de la guerra entre Israel y Hamas

La guerra en Gaza que comenzó el 7 de octubre se ha convertido en la más mortífera de las cinco que han librado Israel y Hamas. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que 3,785 palestinos han muerto y 12,500 han resultado heridos.

Según Israel, más de 1,400 israelíes han muerto y se cree que al menos 206 fueron tomados como rehenes por Hamas.

A continuación los sucesos más relevantes sobre esta guerra:

BOMBARDEO A IGLESIA HISTÓRICA DEJA MUERTOS Y HERIDOS: AUTORIDADES DE GAZA

BEIRUT - Un número aún desconocido de personas murió el jueves y decenas resultaron heridas por una explosión en una iglesia ortodoxa griega en la que se resguardaban palestinos desplazados.

Mohammed Abu Selmia, director general del Hospital Al Shifa, dijo que decenas de personas resultaron heridas en la iglesia de San Porfirio, pero no pudo precisar el número de muertes porque aún había cadáveres bajo los escombros.

Las autoridades palestinas aseguraron que la explosión fue producto de un bombardeo israelí, una afirmación que no se pudo verificar de forma independiente.

El Patriarcado Ortodoxo Griego de Jerusalén emitió un comunicado en el que condenó el ataque y agregó que "no abandonaremos nuestro deber religioso y humanitario" para brindar ayuda.

Un sobreviviente comentó a la televisora árabe qatarí, Al Jazeera, que las fuerzas militares israelíes no dieron ninguna advertencia previa.

San Porfirio, que lleva el nombre del obispo de Gaza entre los años 395 y 420, se encuentra en el barrio de Al-Zaytun, en el casco antiguo de Gaza. Sus gruesos muros de piedra caliza albergan un elaborado interior de iconos dorados y pinturas en el techo.

Se convirtió en mezquita en el siglo VII. En el siglo XII se construyó una nueva iglesia, durante las Cruzadas.

EEUU ESTIMA ENTRE 100 Y 300 LOS MUERTOS POR EXPLOSIÓN EN HOSPITAL DE GAZA



WASHINGTON - Una evaluación no confidencial de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, entregada el jueves al Congreso, estima que el número de muertos por la explosión en un hospital de la Ciudad de Gaza es de entre 100 y 300.

Ese número de muertos "sigue reflejando una sobrecogedora pérdida de vidas", dijeron funcionarios de inteligencia estadounidenses en los resultados, que fueron vistos por The Associated Press.

La explosión ocurrida el martes en el hospital Al Ahli de Gaza dejó restos de cadáveres esparcidos por los terrenos del hospital, donde se habían congregado un gran número de palestinos con la esperanza de escapar de los bombardeos israelíes.

Funcionarios de Gaza, gobernada por Hamas, afirmaron rápidamente que el hospital había sido blanco de un ataque aéreo israelí. Israel negó estar implicado. The Associated Press no ha verificado de forma independiente ninguna de las afirmaciones o pruebas publicadas por las partes.

AGENCIAS HUMANITARIAS SE PREPARAN PARA COORDINAR EL FLUJO DE SUMINISTROS A GAZA



ZUWAIDA, Franja de Gaza – Oxfam está trabajando con otras agencias humanitarias para brindar una respuesta rápida cuando los suministros comiencen a llegar a Gaza.

Najla Shawa, portavoz de Oxfam en Gaza, dijo que están esperando un cese del fuego para poder brindar asistencia a las personas a las que se les ha cortado el suministro de electricidad, alimentos y combustible.

"Esto va a ser un gran desafío porque hay mucho por hacer y todavía no tenemos suficiente información sobre lo que sucederá mañana", dijo Shawa a The Associated Press desde Gaza el jueves.

Las autoridades han dicho que el cruce fronterizo entre Egipto y Gaza en Rafah podría abrirse el viernes.

ISRAEL RETIRA A DIPLOMÁTICOS DE TURQUÍA POR SEGURIDAD



ANKARA – Israel ha retirado a todos sus diplomáticos de Turquía por razones de seguridad, dijeron dos funcionarios turcos.

La medida sigue a una serie de protestas frente a las misiones diplomáticas israelíes en Turquía. Algunos manifestantes intentaron irrumpir en la residencia del embajador en Ankara y en el consulado en Estambul.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones públicas, dijeron que diplomáticos, incluida la embajadora Irit Lillian, ya abandonaron Turquía.

Turquía e Israel restauraron recientemente relaciones diplomáticas plenas después de retirar a sus embajadores en 2018 en medio de tensiones provocadas por la decisión de Estados Unidos de trasladar su embajada a Jerusalén.

EEUU ADVIERTE SOBRE POTENCIAL DE PROTESTAS VIOLENTAS Y ATAQUES TERRORISTAS



WASHINGTON - El Departamento de Estado advirtió a los ciudadanos estadounidenses sobre posibles ataques terroristas y manifestaciones violentas en todo el mundo debido a la guerra en Gaza.

En un aviso de "Precaución Mundial" emitido el jueves, el departamento aconsejó a los estadounidenses "ejercer mayor precaución debido al potencial de violencia y aumento de tensiones" en todos los países.

El breve aviso recomienda a los ciudadanos estar particularmente alerta en áreas frecuentadas por turistas extranjeros.

HAMAS Y HEZBOLLAH BOMBARDEAN ISRAEL DESDE LÍBANO



BEIRUT - El ala militar de Hamas dijo que sus miembros dispararon el jueves 30 cohetes desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, principalmente contra las ciudades de Nahariya y Shlomi.

La declaración de las Brigadas Qassam se produjo después de que el grupo libanés Hezbollah dijera que había atacado con misiles varias posiciones del ejército israelí y un kibutz en la frontera.

Las fuerzas israelíes también bombardearon zonas fronterizas en el sur de Líbano, dijo un periodista de The Associated Press en la zona.

Tres naciones escandinavas desaconsejan viajar al Líbano



COPENHAGUE – Dinamarca, Suecia y Noruega endurecen aún más sus advertencias de viaje para el Líbano.

El canciller noruego, Espen Barth Eide, dijo el jueves que Noruega estaba "endureciendo las recomendaciones de viaje debido a la grave situación de seguridad en la región".

Dinamarca dijo que el nivel de seguridad en el Líbano cambió a rojo.

"Permanecer en Líbano implica un riesgo de seguridad muy alto", dijo la cancillería danesa.

EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE UNA "PAUSA HUMANITARIA" EN GAZA



ESTRASBURGO, Francia – El Parlamento Europeo pidió una "pausa humanitaria" en Gaza para garantizar que la ayuda pueda llegar a los necesitados y enfatizó que el derecho de Israel a defenderse sólo puede ejercerse dentro del derecho internacional.

En la resolución no vinculante, los legisladores europeos también pidieron la liberación inmediata de todos los rehenes secuestrados por Hamas.

HOSPITAL DE GAZA APAGA LAS LUCES PARA CONSERVAR COMBUSTIBLE



JAN YUNIS, Franja de Gaza – El segundo hospital más grande de Gaza apagó las luces en la mayor parte de las instalaciones para conservar energía en medio de la escasez de combustible.

Las luces todavía están encendidas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nasser, pero en muchos otros departamentos, los médicos utilizan teléfonos móviles y linternas para iluminar los procedimientos.

COMANDANTE DE HAMAS MUERTO EN ATAQUE ISRAELÍ



FRANJA DE GAZA – El gobierno de Gaza dijo que el comandante de las Fuerzas de Seguridad Nacional lideradas por Hamas, el mayor general Jihad Muheisen, murió en un ataque israelí contra su casa en la ciudad de Gaza junto con algunos de sus familiares.

No quedó claro de inmediato cuántos de sus familiares fueron asesinados en el barrio Sheikh Radwan en el norte de Ciudad de Gaza.