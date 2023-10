Las noticias más recientes de la guerra entre Israel y Hamás

<advance-hold-date></advance-hold-date>

Aviones de combate israelíes atacan objetivos en toda la Franja de Gaza el domingo, así como dos aeropuertos en Siria y una mezquita en la Cisjordania ocupada supuestamente por milicianos.

La guerra, ahora en su día 16, es la más mortífera de cinco que han librado ambos bandos. Oficiales palestinos informan que al menos 4.651 personas han muerto y hay 14.254 heridos.

En Israel, más de 1.400 personas han muerto, la mayoría en el ataque inicial de Hamás el 7 de octubre.

ISRAEL INFORMA DEL INGRESO A GAZA DE 2do ENVÍO DE AYUDA HUMANITARIA

Israel dio a conocer el domingo que un segundo envío de ayuda humanitaria ingresó a Gaza, a solicitud de Estados Unidos y de acuerdo con las instrucciones de otros funcionarios políticos.

El sábado ingresaron 20 camiones al territorio en el primer cargamento desde que Israel impuso un asedio total hace dos semanas. El lote del domingo sólo incluyó agua, alimentos y equipo médico, pero no combustible, señaló el gobierno israelí.

El presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu "afirmaron que ahora habrá un flujo continuo de esta asistencia crucial a Gaza", señaló la Casa Blanca en un comunicado, dado a conocer después de que ambos gobernantes sostuvieron una llamada telefónica.

Horas antes el domingo, la prensa estatal egipcia informó que 17 camiones con asistencia cruzarían hacia Gaza el domingo, pero las Naciones Unidas indicaron que ningún vehículo había ingresado al territorio.

Periodistas de The Associated Press vieron el domingo a siete camiones con combustible en dirección a Gaza. Juliette Touma, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, y las fuerzas armadas israelíes señalaron que dichos camiones estaban llevando el combustible que ya estaba almacenado en Gaza hacia sectores más al interior del territorio, y que no había ingresado combustible desde Egipto.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitó a soldados estacionados cerca de la frontera con Líbano, donde las fuerzas israelíes y el grupo libanés Hezbollah han intercambiado disparos durante la reciente guerra entre Israel y Hamás.

Un funcionario de Hezbollah juró el sábado que Israel pagará caro si inicia una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza y que su grupo respaldado por Irán ya está "en el corazón de la batalla".

Hablando con la tropa el domingo, Netanyahu advirtió que si Hezbollah interviene en la guerra, Israel reaccionará incluso con más furia de lo que hizo en la guerra que tuvo con ese grupo en 2006.

"Si Hezbollah decide entrar a la guerra, extrañará los días de la Segunda Guerra del Líbano. Habrá cometido el peor error de su vida. Lo destruiremos con una fuerza que no puede ni imaginarse y las consecuencias, para el Hezbollah y para el Estado libanés, serán devastadoras", expresó Netanyahu.

AMÁN — La agencia de la ONU a cargo de refugiados palestinos dijo que se quedará sin combustible en Gaza en tres días.

"Sin combustible, no habrá agua, no habrá hospitales ni panaderías. Sin combustible, la ayuda no llegará a civiles que están urgidos de ella. Sin combustible, no habrá asistencia humanitaria", declaró en un comunicado el domingo Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA.

La primera entrega de ayuda humanitaria que pudo entrar a Gaza desde Egipto el sábado no incluía combustible.

"Sin combustible, le fallaremos al pueblo de Gaza cuyas necesidades aumentan por hora. Esto no puede ni debe suceder", dijo Lazzarini.

Llamó a "todas las partes y a todos los que tienen influencia" a permitir la entrada de combustible a Gaza inmediatamente, asegurándose de que será usado solo para fines humanitarios.

Un convoy de 17 camiones que llevaban ayuda a los palestinos cruzó a Gaza el domingo, informó la prensa estatal egipcia. Sería el segundo envío al territorio en los últimos dos días.

Los más de 2 millones de residentes del territorio están batallando por los ataques aéreos israelíes y con recursos cada vez más reducidos desde que inició esta guerra.

MILES DE EMBARAZADAS EN GAZA ESTÁN EN PELIGRO



Miles de mujeres embarazadas en la Franja de Gaza que se espera que den a luz este mes corren grave peligro porque no pueden llegar a un centro médico, dice una agencia de ayuda.

Guillemette Thomas, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en los territorios palestinos, dijo que las mujeres ya han dado a luz en las escuelas de la UNRWA que se han convertido en refugios para miles de desplazados.

Según el fondo de población de la ONU, hay 50 mil mujeres embarazadas en Gaza. Unas 5,500 de ellas darán a luz el próximo mes, lo que significa 166 nacimientos por día, dijo la agencia de la ONU.

LA PRIMERA MINISTRA ITALIANA VA A ISRAEL



ROMA – La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, viajó a Israel para reunirse con el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

La reunión del sábado se produjo después de que Meloni participara en una cumbre en El Cairo centrada en formas de poner fin al conflicto en Gaza.

La oficina de la premier dijo que ella llevó "un mensaje de solidaridad y cercanía de Italia".