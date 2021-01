Las reglas que violó Trump para que Facebook y Twitter bloquearan

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó, tanto en sus perfiles en Facebook, como en Twitter y Youtube, un video en el que aseguró que las elecciones fueron fraudulentas, cuando se esperaba que llamara a los manifestantes a retirarse del Capitolio.

En respuesta, las plataformas no sólo eliminarán el contenido sino que le bloquearán la cuenta. Twitter por 12 horas y Facebook por 24 horas.

Si bien Facebook no detalló cuales son las dos violaciones a las normas de comunidad en las que incurrió el presidente Trump podrían ser faltas a dos capítulos: el primero, referente a Violencia y Conducta Criminal y el tercero sobre Contenido Cuestionable. ( https://www.facebook.com/communitystandards/introduction )

En el capítulo de Violencia y Conducta Criminal, Facebook prohíbe la incitación a la violencia que tenga un impacto en el mundo real, es decir, que los dichos expresados en su plataforma tengan alguna repercusión en el entorno más allá de lo digital.

Si bien la plataforma reconoce que algunas expresiones del habla común tienen connotaciones violentas, puede eliminar publicaciones, desactivar cuentas e incluso colaborar con autoridades policiales si consideran que existe un riesgo genuino para el bienestar de las personas. Además consideran el alcance que pueda tener el perfil de la persona que incita a estos actos violentos.

También prohíbe hacer llamados para cometer actos violentos, así como expresiones que señalen a un grupo específico y reconocible, en este caso, podrían ser los legisladores quienes certificarían el triunfo de Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos.

En el capítulo de Contenido Cuestionable, se incluye la prohibición del discurso de odio, donde el contexto electoral y político tiene mayor énfasis.

"Con el objetivo de prevenir daños en el mundo real y de comportamientos de imitación, no permitimos que las personas faciliten, organicen ni promocionen determinadas actividades delictivas o dañinas dirigidas a personas, empresas, propiedades o animales...".

Del aviso al bloqueo temporal

Twitter colocó un aviso sobre el video de Trump en el que se leía que su afirmación de fraude electoral estaba en disputa, por lo que se impedía que fuera respondido, retuiteado o darle me gusta debido a un riesgo de violencia.

En sus reglas, Twitter aclara que puede permitir la existencia de contenido alterado o falso, pero incluyendo una etiqueta en la que se advierta de ésto para ayudar a los usuarios a buscar más contexto y comprender su autenticidad.

Sin embargo, con la elevación del castigo, es decir, con el bloqueo de la cuenta, ni el presidente Trump ni su equipo pueden ingresar a su perfil, publicar, retuitear o interactuar de ninguna forma hasta que termine el lapso de 12 horas, o si lo decide la plataforma, extenderlo e incluso cerrarla.

Tanto Facebook como Twitter, o el mismo YouTube e Instagram, pueden restringir el acceso por cierto tiempo e incluso permanentemente a usuarios que reincidan en la violación de las reglas de cada plataforma. Esto puede ocurrir porque los usuarios nos atenemos a estas reglas al aceptar los términos y condiciones de cada red social.