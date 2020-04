Las teorías de conspiración sobre Bill Gates y el Covid-19 inundan las redes

Bill Gates es uno de los personajes que más ha destacado en torno al tema del coronavirus Covid-19, ya sea porque predijo una crisis similar, por brindar recomendaciones a las autoridades sanitarias o por donar millones de dólares para encontrar un tratamiento. Sin embargo, también se está vinculando su nombre con teorías de conspiración e información falsa.

De acuerdo con un reporte dado a conocer por The New York Times y Zignal Labs, una compañía que analiza fuentes de medios, Bill Gates es ahora el blanco favorito para la desinformación relacionada con el coronavirus.

El informe señala que en internet pueden encontrarse diversas teorías de conspiración que relacionan el cofundador de Microsoft con la enfermedad.

A detalle Gates y el coronavirus se mencionaron 1.2 millones de veces en la televisión y las redes sociales de febrero a abril de 2020, es decir un 33% más a menudo que la segunda teoría de conspiración más popular que vincula 5G con el Covid-19.

A pesar de las labores filantrópicas que ha realizado Bill Gates la información falsa que lo relaciona con el coronavirus están en todo YouTube, Facebook y Twitter.

El New York Times encontró 16 mil publicaciones en Facebook este año que tuvieron casi 900 mil reacciones y comentarios.

simismo, los 10 videos más populares de YouTube que difunden información errónea sobre Gates y el virus fueron vistos casi 5 millones de veces en marzo y abril.

Las falsedades que se difunden son diversas e incluyen teorías como que el empresario creó Covid-19 para beneficiarse de una vacuna o que es miembro de un complot para sacrificar a la humanidad e implementar un sistema de vigilancia global.

Una de las bases que se utilizan en estas teorías de conspiración es que, en 2015, en una charla TED, Bill Gates predijo una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, lo que, aseguran, es una "prueba" de que el cofundador de Microsoft planeó una pandemia para su beneficio personal.

Aunque Gates se negó a comentar sobre la desinformación relacionada con su sombre, Mark Suzman, director ejecutivo de la Fundación Bill y Melinda Gates, le dijo al New York Times que era "preocupante que haya personas que difundan noticias falsas cuando todos deberíamos buscar formas de colaborar y colaborar".

Cabe recordar que, desde que se anunció la pandemia, Gates se ha rodeado de especialistas para encontrar soluciones, razón por la cual ha expresado algunas recomendaciones a las autoridades de su país. Además, ha destinado millones de dólares con la intención de acelerar los experimentos y encontrar, en el menor tiempo posible un tratamiento para el Covid-19.