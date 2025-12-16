París, Fra.- "Ahora le toca a Rusia elegir la paz", dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, tras la reunión de líderes europeos celebrada en Berlín para evaluar los avances hacia el fin de la guerra en Ucrania.

"Avanzamos unidos hacia una paz sólida y duradera en Ucrania. Los europeos, los ucranianos y los estadounidenses reforzamos nuestra convergencia: apoyo militar, garantías de seguridad sólidas, reconstrucción", manifestó el presidente francés en su cuenta de la red social X.

De la reunión salió una declaración firmada por Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz; las primeras ministras danesa e italiana, Mette Frederiksen y Giorgia Meloni; los primeros ministros de Polonia, Reino Unido, Suecia, Noruega y Países Bajos, Donald Tusk, Keir Starmer, Ulf Kristersson, Jonas Gahr Store y Dick Schoof; y el presidente finlandés, Alexander Stubb.

Completaron las firmas los jefes de la Comisión y el Consejo Europeos, Ursula von der Leyen y António Costa.

Por su parte, el presidente de EU, Donald Trump, dijo que cree que se está "más cerca que nunca" de lograr un acuerdo de paz en Ucrania después de que representantes estadounidenses se reunieran en Berlín el fin de semana con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y autoridades europeas para revisar el plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto.

"En este momento, Rusia quiere que termine (la guerra), pero el problema es que a veces lo quieren y otras veces no, y lo mismo ocurre con Ucrania. Así que tenemos que lograr que se pongan de acuerdo. Pero creo que las conversaciones están avanzando muy bien", indicó.

Washington ofreció a Kiev garantías de seguridad de "nivel platino" durante el diálogo de dos días en la capital alemana.

Los funcionarios explicaron que Estados Unidos ofrece a Ucrania garantías similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN, por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos como un ataque contra toda la Alianza.

Sin embargo, la disputa por los territorios ocupados por Rusia sigue sin resolverse.