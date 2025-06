Legisladora de Minnesota y su esposo serán velados en Capitolio estatal

MINNEAPOLIS (AP) — Los restos de la ex presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota y su esposo, quienes fueron asesinados a tiros a principios de este mes en lo que las autoridades dicen fue un asesinato con motivación política, serán velados en la Rotonda del Capitolio estatal el viernes, un día antes de su funeral.

La legisladora, Melissa Hortman, y su esposo, Mark, fueron asesinados a tiros a principios de este mes. El gobernador Tim Walz anuncióp el martes que sus restos erán velados en el Capitolio. Hortman es la primera mujer y una de menos de 20 habitantes de Minnesota a quienes se les ha concedido este honor.

Los Hortman fueron asesinados a tiros en su hogar en el suburbio de Brooklyn Park, al norte de Minneapolis, temprano el 14 de junio. Antes de eso, según las autoridades, el atacante hirió a otro demócrata, el senador John Hoffman, y a su esposa, Yvette, quienes vivían a unas pocas millas de distancia en Champlin.

El golden retriever de los Hortman, Gilbert, quien resultó gravemente herido en el ataque y posteriormente tuvo que ser sacrificado, también yacerá junto con la pareja. El público podrá rendirles homenaje en el Capitolio desde el mediodía hasta las 5 de la tarde el viernes.

El funeral privado está programado para las 10:30 de la mañana el sábado. Habrá una transmisión en vivo disponible en el canal de YouTube del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota.

Vance Boelter, de 57 años, de Green Isle, enfrenta cargos estatales y federales de asesinato y otros cargos relacionados con los tiroteos. Se entregó el 15 de junio después de lo que las autoridades han llamado la búsqueda más grande en la historia de Minnesota. Su próxima comparecencia ante el tribunal también es el viernes. Dos de los seis cargos federales en su contra pueden conllevar la pena de muerte.

Los fiscales federales alegan que Boelter también se detuvo en las casas de otros dos legisladores esa noche y tenía a docenas de otros demócratas como posibles objetivos, incluidos funcionarios en otros estados.

Un amigo de toda la vida, David Carlson, dijo a The Associated Press la semana pasada que Boelter tenía dificultades por encontrar trabajo y lidiaba con una "oscuridad interna". Dijo que Boelter no se contenía cuando se trataba de su aversión por los demócratas, pero nunca pareció amenazante ni le habló sobre ninguno de los funcionarios a quienes supuestamente había apuntado.

Los defensores federales de Boelter han declinado comentar sobre el caso. Permanece encarcelado y no ha presentado una declaración de culpabilidad.