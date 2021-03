Levantan alerta de tsunami generada tras un fuerte terremoto de magnitud 6.9 en Japón

Las autoridades niponas han levantado la alerta de tsunami que se había emitido tras el fuerte terremoto de magnitud 6,9 en la escala abierta de Richter registrado este sábado en la prefectura de Miyagi (noreste de Japón).



El seísmo, que registró una magnitud preliminar de 7,2 grados antes de revisarse, se produjo a las 18.09 hora local del sábado (9.09 GMT) con epicentro en el mar frente a la costa de Miyagi y a unos 60 kilómetros de profundidad, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que advirtió del riesgo de tsunami al detectar el temblor.



La televisión estatal nipona NHK informó de una subida del mar de aproximadamente un metro en la costa de Miyagi pocos minutos después del seísmo, sin que se detectaran posteriormente otras incidencias significativas en el litoral nororiental del archipiélago japonés.



Las autoridades locales ordenaron la evacuación de unas 25.000 personas de los municipios de Shichigahama y Watari, en las zonas costeras afectadas por la alerta, y aconsejaron al resto de la población de la zona no aproximarse al Pacífico.



La experta sismológica de la JMA, Noriko Kamaya, aconsejó a la población que se mantenga alejada de la costa incluso tras el levantamiento de la alerta y advirtió de que podrían observarse cambios en los niveles del mar en Iwaye, Miyagi y Fukushima durante aproximadamente medio día tras el temblor.



El terremoto alcanzó en Miyagi una intensidad del nivel 5 superior en la escala nipona, de un máximo de 7 y más centrada en las zonas afectadas que en la intensidad del temblor.



En otras regiones del noreste de Japón el seísmo fue del nivel 5 de esa escala, mientras que en el área metropolitana de Tokio, donde el temblor se sintió con fuerza, fue del nivel 3.



En la prefectura de Fukushima, donde se encuentra la accidentada central nuclear de Fukushima Daiichi, también se alcanzó el nivel 5.



La operadora de esta planta, Tokyo Electric Power, informó de que no ha detectado ninguna anormalidad en esas instalaciones nucleares ni en las de Daini, ni variaciones en las mediciones de radiactividad en esas áreas.



El terremoto causó disrupciones en la red de transporte en el noreste. La línea Tohoku del tren de alta velocidad shinkansen tuvo que ser suspendida entre las estaciones de Omiya y Hachinohe, y al menos tres autopistas en la prefectura de Fukushima, al sur de Miyagi, fueron temporalmente cerradas, informó NHK.



Asimismo, unas 200 viviendas se quedaron sin luz en Kurihara, al noroeste de la localidad de Onagawa, frente a cuyas costas se produjo el terremoto, que por el momento no ha dejado daños notables en infraestructuras de la zona.



El Ejecutivo nipón convocó a un equipo de emergencia para recopilar la información disponible, según el citado medio estatal.



La agencia meteorológica advirtió de la posibilidad de que se registren otros terremotos intensos en la zona durante una semana.



El epicentro del temblor se ha localizado en una zona próxima a donde se originó el seísmo de magnitud 9,1 en la escala Ritcher del 11 de marzo de 2011, que causó un tsunami que arrasó el noreste de Japón y desencadenó el accidente nuclear de Fukushima Daiichi.



El pasado 14 de febrero se produjo otro temblor de magnitud 7,3 en la escala Ritcher frente a la costa de Fukushima, que según los expertos de la JMA pudo tratarse de una réplica del de 2011 y podría ser sucedido de otros temblores similares.