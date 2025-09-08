logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Fotogalería

Cientos despiden a Giorgio Armani en Milán

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Levantan bloqueo a redes sociales en Nepal tras protestas

Las manifestaciones en Katmandú provocan cambios en la regulación de plataformas digitales en Nepal.

Por AP

Septiembre 08, 2025 09:13 p.m.
A
Levantan bloqueo a redes sociales en Nepal tras protestas

KATMANDÚ, Nepal (AP) — El gobierno de Nepal levantó el martes una prohibición sobre las plataformas de redes sociales, un día después de violentas protestas callejeras que dejaron al menos 19 muertos.

Algunas de las plataformas más grandes del mundo, como Facebook, X y YouTube, fueron bloqueadas la semana pasada, lo que fue seguido de protestas multitudinarias en la capital, Katmandú, el lunes.

La policía en Katmandú disparó contra los manifestantes.

El ministro del Interior, Ramesh Lekhak, también renunció tarde el lunes en una reunión de emergencia del gabinete convocada por el primer ministro Khadga Prasad Oli.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las manifestaciones inundaron las calles alrededor del edificio del Parlamento, que estaba rodeado por decenas de miles de personas enojadas con las autoridades que dijeron que las empresas no se habían registrado ni se habían sometido a la supervisión del gobierno.

El gobierno pretende regular las redes sociales con un proyecto de ley destinado a garantizar que las plataformas estén "adecuadamente gestionadas, sean responsables y rindan cuentas". La propuesta ha sido criticada por quienes la consideran una herramienta de censura y para castigar a los opositores del gobierno que expresan sus protestas en línea.

Unas dos docenas de redes sociales que son ampliamente utilizadas en Nepal recibieron repetidamente avisos para registrar oficialmente sus empresas en la nación del Himalaya, dijo el gobierno. Aquellas que no se registraron han sido bloqueadas desde la semana pasada.

Ni Google, que es dueño de YouTube, ni Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, respondieron a solicitudes de comentarios de The Associated Press. La plataforma X de Elon Musk tampoco respondió.

La aplicación para compartir videos TikTok, Viber y otras tres plataformas se han registrado y operaban sin interrupción.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Levantan bloqueo a redes sociales en Nepal tras protestas
Levantan bloqueo a redes sociales en Nepal tras protestas

Levantan bloqueo a redes sociales en Nepal tras protestas

SLP

AP

Las manifestaciones en Katmandú provocan cambios en la regulación de plataformas digitales en Nepal.

Operación de inmigración desata confusión en Chicago
Operación de inmigración desata confusión en Chicago

Operación de inmigración desata confusión en Chicago

SLP

AP

El Departamento de Seguridad Nacional inicia operativo en medio de tensiones por leyes santuario.

Maduro adelanta Navidad en Venezuela al 1 de octubre
Maduro adelanta Navidad en Venezuela al 1 de octubre

Maduro adelanta Navidad en Venezuela al 1 de octubre

SLP

AP

El presidente Maduro sorprende al anunciar adelanto de la Navidad en Venezuela para impulsar la economía.

Revelan carta sexual a Jeffrey Epstein presuntamente firmada por Trump
Revelan carta sexual a Jeffrey Epstein presuntamente firmada por Trump

Revelan carta sexual a Jeffrey Epstein presuntamente firmada por Trump

SLP

AP

Trump enfrenta acusaciones por carta sexual a Epstein mientras la Comisión de Supervisión expone más detalles.