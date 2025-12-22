Liberan a profesores y niños en Nigeria

Abuya, Nigeria.- Unos 130 niños y miembros del personal que fueron secuestrados por hombres armados en una escuela católica de Nigeria han sido liberados, informó la policía el domingo.

Hombres armados tomaron como rehenes a por lo menos 303 estudiantes y 12 maestros en el estado de Níger, en el centro-norte de Nigeria, durante su ataque del 21 de noviembre en la Escuela Católica de St. Mary, en la comunidad de Papiri.

Cincuenta rehenes lograron escapar en las primeras horas y otros 100 alumnos fueron liberados a principios de este mes.

"El grupo restante de estudiantes secuestrados" ha sido liberado, informó el portavoz de la policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun.

"Un total de 130 víctimas, incluidos empleados, han sido liberadas", indicó Abiodun.

Al preguntarle sobre los 35 alumnos y maestros desaparecidos, Abiodun dijo a The Associated Press que "se darán a conocer más detalles".

El portavoz presidencial Bayo Onanuga dijo en la red social X que "el resto de los 130 estudiantes secuestrados" han sido liberados. Añadió que los estudiantes liberados llegarían el lunes a Minna, capital de Níger.