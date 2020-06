Liberan bajo fianza a segundo expolicía implicado en muerte de Floyd

Un segundo expolicía acusado después de la muerte del afroestadounidense George Floyd fue liberado bajo fianza. Alexander Kueng, de 26 años, cumplió con su fianza de 750 mil dólares y fue liberado el viernes por la tarde, según los registros de la cárcel del condado de Hennepin.

Su abogado Thomas Plunkett confirmó a ABC News la salida, pero no proporcionó más declaraciones.

Kueng es uno de los tres expolicías de Minneapolis acusados de ayudar e incitar al homicidio de segundo grado y de homicidio involuntario de segundo grado en relación con la muerte de Floyd.

Es el segundo implicado en el caso en ser liberado. Thomas Lane pagó su fianza el 10 de junio pasado.

Lane, de 37 años, sostuvo las piernas de Floyd hacia abajo mientras que Kueng inmovilizó la espalda de Floyd cuando Derek Chauvin colocó su rodilla en el cuello del afroamericano, según la denuncia penal.

Tou Thao, de 34 años, observó todo el incidente con las manos en los bolsillos, reporta ABC News. Este último sigue recluido en la cárcel con una fianza de 750 mil dólares.

Chauvin también sigue encarcelado, enfrentando asesinato en segundo grado y homicidio en segundo grado con su fianza fijada en 1.25 millones de dólares, menciona The New York Post.

Si se les declara culpables, los cuatro acusados enfrentan hasta 40 años de prisión.