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Liberan en Irak a periodista de EU

Por AP

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Liberan en Irak a periodista de EU

Bagdad, Irak.- La periodista estadounidense Shelly Kittleson, quien fue secuestrada en Bagdad la semana pasada, ha sido liberada, informó el martes un funcionario iraquí con conocimiento directo de la situación.

Kittleson fue puesta en libertad por la tarde, dijo el funcionario, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios públicos. No compartió su paradero actual, pero señaló que antes de su liberación había estado retenida en Bagdad.

La milicia iraquí Kataib Hezbollah, respaldada por Irán, había avisado en un comunicado horas antes que había decidido liberar a Kittleson, secuestrada el 31 de marzo. El grupo indicó que su decisión se produjo "en apreciación de las posturas patrióticas del primer ministro saliente", Mohammed Shia al-Sudani, sin dar más detalles. Añadió que "esta iniciativa no se repetirá en el futuro".

El comunicado añadió una condición: que Kittleson debe "abandonar el país inmediatamente" tras su liberación.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Kataib Hezbollah no había reconocido previamente que fuera el responsable del secuestro de Kittleson, aunque funcionarios tanto estadounidenses como iraquíes habían señalado al grupo.

Dos funcionarios de la milicia, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer comentarios públicos, dijeron a la AP que, a cambio de liberar a Kittleson, serían liberados varios miembros del grupo que habían sido detenidos por las autoridades iraquíes.

Irak concentra el 10 % de los 90 periodistas desaparecidos en todo el mundo.

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