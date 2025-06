Líder opositor israelí respalda operación en Irán tras críticas a Netanyahu

TEL AVIV, Israel (AP) — Cerca de 24 horas antes de que el primer ministro Benjamin Netanyahu lanzara un feroz ataque contra Irán, la oposición israelí maniobraba para derribar su gobierno.

Ahora, a solo unos días del inicio de la operación contra Irán, la oposición ha cerrado filas para respaldar la medida, suspendiendo meses de amargas críticas contra Netanyahu y su manejo de la guerra en Gaza.

Se trata de un cambio radical para una constelación de partidos que han criticado a Netanyahu a lo largo de la guerra, acusándolo de tomar decisiones con motivaciones políticas.

"No es el momento adecuado para hacer política", dijo el lunes a The Associated Press el líder opositor y ex primer ministro Yair Lapid, en su primera entrevista con medios internacionales desde el inicio de la operación contra Irán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El reciente conflicto comenzó cuando Tel Aviv lanzó un ataque contra los principales líderes militares, sitios de enriquecimiento de uranio y científicos nucleares de Irán, el cual consideraba necesario para evitar que su adversario estuviera más cerca de construir un arma atómica, lo que representaría una amenaza existencial para Israel, afirman sus líderes. Irán sostiene que su programa nuclear es pacífico.

Lapid habló pocos días después de que pidiera desde el estrado del parlamento israelí una elección para destituir a Netanyahu. El intento de la oposición de disolver el parlamento fracasó por un escaso margen. El líder opositor dijo que las circunstancias han cambiado ahora.

"Sí, este gobierno necesita ser derrocado, pero no en medio de una lucha existencial", expresó.

Y esa lucha se ha vuelto personal. La casa de su hijo resultó dañada en un ataque iraní, aunque no había nadie en ese momento, excepto las mascotas.

Los políticos israelíes de todo el espectro suelen respaldar las acciones del gobierno en tiempos de guerra o crisis. Pero la profunda polarización en el país, gran parte de ella alimentada por la opinión pública sobre Netanyahu, y las ruidosas protestas contra su gobierno que precedieron la guerra en Gaza y continuaron durante ella, hacen que el cambio de táctica de la oposición sea aún más sorprendente.

Los últimos 20 meses también han sido un periodo sin precedentes en la historia de Israel, un lapso en el que el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, el más mortífero que el país haya enfrentado, desató el conflicto en Gaza. Y después, una guerra contra el grupo político-militar Hezbollah en Líbano y ahora una gran escalada con Irán.

Netanyahu, un líder divisivo que ha gobernado casi ininterrumpidamente durante 16 años, ha estado al mando durante todo ese período. Actualmente enfrenta un juicio por presunta corrupción y depende de partidos de extrema derecha para mantener su poder, además de que ha avivado las acusaciones de que está prolongando la guerra en Gaza para apaciguar a los otros miembros del gobierno y retrasar una elección que podría poner fin a su mandato.

Aunque Netanyahu dice actuar a favor de los intereses de Israel, los partidos de oposición, incluido Yesh Atid de Lapid, han criticado duramente esa idea. Pero después de que Tel Aviv comenzara su operación contra Irán, él y otros líderes de oposición prestaron su respaldo y enfatizaron que apoyaban al ejército.

"No nos unimos detrás del gobierno", dijo Lapid desde la oficina de su partido en Tel Aviv. "Nos unimos detrás de la necesidad de operar en el momento en que era inevitable".

Lapid, expresentador de televisión y antiguo boxeador, entró en la política en 2013. Se convirtió brevemente en primer ministro interino en 2022, como parte de un acuerdo con otro partido. No logró formar una coalición en una elección celebrada poco después, lo que devolvió a Netanyahu al poder en un gobierno compuesto por partidos de extrema derecha y ultraortodoxos.

Durante la mayor parte de la guerra, Lapid y otros legisladores de la oposición han presionado a Netanyahu para que logre un acuerdo con Hamás para liberar a los rehenes retenidos en Gaza.

El mes pasado, el líder opositor pronunció un discurso ante la Knesset, el parlamento de Israel, que marcó 600 días desde el inicio de la guerra en Gaza. En él, criticó a Netanyahu por llevar a Israel a un conflicto que no existía durante su propio breve periodo en el cargo.

El ministro israelí, cuya fortuna política se ha desvanecido en gran medida a lo largo del conflicto en Oriente Medio, ha disfrutado de breves aumentos en el apoyo público tras éxitos militares, como una ronda de combates con Hezbollah el año pasado. Podría obtener el mismo impulso si la opinión pública se une detrás de la operación en Irán.

En las encuestas previas a la campaña se muestra que Netanyahu tendría dificultades para formar una coalición si se celebrara una elección hoy. El partido de Lapid, ahora el segundo más grande con 24 de los 120 escaños del parlamento, podría perder la mitad o más de su apoyo, según las encuestas.

Pero Lapid dijo que la política y las motivaciones de Netanyahu eran irrelevantes ahora, porque atacar a Irán era "lo correcto".

"Benjamin Netanyahu es un enconado rival político", dijo Lapid. "Creo que es la persona equivocada para liderar el país. Pero en eso, tenía razón".