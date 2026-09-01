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Liderazgo iraní ahora es un caos, dice Trump

Por EFE

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Liderazgo iraní ahora es un caos, dice Trump
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      Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el Gobierno iraní está sumido en un "caos total" y es "incapaz" de representar a una nación "fallida", horas después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran la primera acción militar contra Teherán en aproximadamente un mes.

      "Irán es oficialmente una nación fallida. ¡Está acabada! No tiene Armada, no tiene Fuerza Aérea, no tiene moneda, no les está pagando a sus soldados ni a la policía, la inflación está en el 300 % y su liderazgo está en un caos total, incapaz de representar debidamente al país", escribió Trump en su red.

      En el mismo mensaje, el mandatario agregó que lo "único que tiene (Teherán) son noticias falsas procedentes de EU", "la disposición a matar a sus manifestantes" y una "buena dosis de patrañas".

      Las publicaciones llegan horas después del primer ataque estadounidense contra objetivos iraníes en un mes, que alcanzaron la isla de Larak, en el estrecho de Ormuz.

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      La acción militar tuvo como objetivo destruir cohetes cargados con minas marinas que la Guardia Revolucionaria iraní pretendía colocar en esa vía estratégica para el transporte global de petróleo, confirmó el Comando Central de EU.

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