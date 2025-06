Líderes opositores encarcelados en Georgia desatan protestas

TIFLIS, Georgia (AP) — Georgia ha encarcelado a cuatro figuras clave de la oposición en cuestión de días como parte de una represión de meses contra la disidencia que siguió a una elección disputada el pasado octubre en el país del Cáucaso del Sur.

Casi todos los líderes de la oposición prooccidental de Georgia están ahora tras las rejas, mientras continúan las protestas contra el partido gobernante Sueño Georgiano y su decisión del año pasado de detener las gestiones para unirse a la Unión Europea. Los manifestantes, que se reúnen diariamente en la capital, Tiflis, también afirman que la votación del 26 de octubre que otorgó otro mandato al Sueño Georgiano no fue libre ni justa.

El martes, el político Giorgi Vashadze del partido Estrategia Agmashenebeli fue sentenciado a ocho meses de prisión por negarse a testificar en una investigación oficial que los críticos del Sueño Georgiano califican como un acto de venganza política.

El día anterior, otros tres figuras de la oposición recibieron sentencias comparables tras negarse a cooperar con la misma investigación parlamentaria que investiga presuntas irregularidades por parte del gobierno del expresidente Mikhail Saakashvili.

Badri Japaridze y Manuka Khazaradze fueron encarcelados por ocho meses, mientras que Zurab Japaridze recibió siete meses.

Los políticos de la oposición han declinado asistir a las audiencias de la comisión, citando su boicot continuo al parlamento tras las elecciones del 26 de octubre. Los críticos del Sueño Georgiano dicen que la votación fue manipulada con la ayuda de Rusia para otorgarle otro mandato en el poder.

También afirman que la investigación es una estratagema del partido gobernante para dañar a la oposición, particularmente al partido Movimiento Nacional Unido de Saakashvili.

Hablando con The Associated Press antes de ser esposado el martes, Vashadze declaró que las audiencias de la comisión iban "en contra de la constitución georgiana" porque no hay legisladores de la oposición representados, y que el objetivo de la investigación es perseguir a la oposición.

"Nos tienen miedo porque estamos luchando por nuestro país, y ven que hay un gran apoyo de la sociedad georgiana... Por eso estoy bajo arresto ahora", expresó.

Otros críticos prominentes del gobierno permanecen en detención preventiva por negarse a comparecer ante la comisión que investiga a Saakashvili. Entre ellos se encuentran Nika Melia, un expresidente del partido Movimiento Nacional Unido de Saakashvili, y Nika Gvaramia, quien fue ministro en el gobierno de Saakashvili. Un ex ministro de defensa, Irakli Okruashvili, también está bajo custodia.

Melia, Gvaramia y Zurab Japaridze estaban entre los líderes del grupo opositor, Coalición por el Cambio, que terminó en segundo lugar en la votación de octubre, según los resultados oficiales.

El primer ministro Irakli Kobakhidze negó el lunes que sus arrestos fueran políticamente motivados.

Mientras tanto, las protestas antigubernamentales continúan diariamente en el centro de Tiflis. Aunque los números son mucho menores que el otoño pasado, las manifestaciones son lo suficientemente grandes como para bloquear el tráfico alrededor del edificio del parlamento.

Muchos manifestantes han usado máscaras desde que el gobierno impuso severas sanciones por bloquear las calles.

Elene Khoshtaria, otra destacada política de la oposición, criticó el martes al Sueño Georgiano por usar "violencia, represiones, persecución política" para sofocar la disidencia y el "futuro europeo" de Georgia.

Elogió a los manifestantes por su persistencia y pidió a los países occidentales que brinden un mayor apoyo a los críticos del Sueño Georgiano.

"Estamos todos en solidaridad con todos nuestros amigos y prisioneros políticos", indicó, refiriéndose a los encarcelados o detenidos en las últimas semanas. "Mientras Georgia luche, creo que nuestros socios internacionales deberían actuar de manera muy decisiva y audaz".