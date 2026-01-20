Llega a 40, la cifra de muertos por trenazo

ADAMUZ, España.-La policía española dijo el lunes que se han confirmado al menos 40 muertes en una colisión de trenes de alta velocidad la noche anterior en el sur del país cuando la parte trasera de un tren se salió de las vías, provocando que otro tren que pasaba a gran velocidad en dirección opuesta descarrilara.

Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, la región del sur de España donde ocurrió el accidente, confirmó el nuevo número de muertos en una conferencia de prensa por la tarde. Los esfuerzos para recuperar los cuerpos de los dos vagones destrozados continuaron, añadió.

El impacto sacó los primeros vagones del segundo tren de la vía, enviándolos por una pendiente de 4 metros (13 pies). Algunos cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del lugar del accidente, declaró Moreno más temprano en el día, describiendo los restos como un "amasijo de hierro" con cuerpos que probablemente aún se encuentren dentro.

Las autoridades también se están enfocando en atender a cientos de familiares angustiados y han solicitado que proporcionen muestras de ADN para ayudar a identificar a las víctimas.

La colisión ocurrió el domingo a las 7:45 de la tarde cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a la capital, Madrid, se salió de las vías. Chocó contra un tren que venía de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario Adif.

La cabeza del segundo tren, que transportaba a casi 200 pasajeros, recibió el mayor impacto, dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente. El impacto sacó sus dos primeros vagones de la vía. Puente dijo que parecía que el mayor número de muertes ocurrieron en esos vagones.

El accidente sacudió a una nación que lidera Europa en kilómetros de trenes de alta velocidad y se enorgullece de una red que se considera a la vanguardia del transporte ferroviario.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró tres días de luto nacional por las víctimas del accidente.

"Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país", escribió en X. Visitó Adamuz una localidad cercana al lugar del accidente, donde muchos lugareños ayudaron a los servicios de emergencia a manejar la afluencia de pasajeros angustiados y heridos durante la noche.