Llega a Cuba más ayuda de México

La Habana, Cuba.- Dos barcos de la Armada de México arribaron el sábado a La Habana, el segundo envío con ayuda humanitaria en menos de un mes realizado por ese país en medio de una fuerte crisis económica y energética en Cuba.

Los barcos arribaron lentamente entrando al canal de la Bahía de La Habana al amanecer hasta colocarse al final en el antiguo puerto capitalino, constató The Associated Press.

El buque Papaloapan fue cargado con 1,078 toneladas de frijol y leche en polvo, mientras que el Huasteco transporta 92 toneladas de frijol y 23 toneladas de otros alimentos, estas últimas constituyen las donaciones entregadas por organizaciones mexicanas. La vicecanciller Josefina Vidal confirmó en su cuenta en X el arribo del primer buque y mostró una imagen de la entrada del primer barco en la soleada mañana atravesando por frente al fuerte del Morro y La Cabaña.

El 12 de febrero otros dos cargamentos habían llegado a la isla , luego de que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum expresara su apoyo a la isla y sus temores de una crisis humanitaria debido al cerco impuesto energético por el mandatario estadounidense Donald Trump a la nación caribeña presionando un cambio de gobierno.

Los productos como arroz, frijol, aceite, latas de atún y sardinas, entre otros, fueron entregados a la población del occidente del país, constató la AP.

México era uno de los principales proveedores de petróleo a la isla junto con Rusia y Venezuela, hasta que Trump atacara a esta última para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro, un cercano aliado de Cuba. Pero Trump amenazó con imponer aranceles a los países que se atrevieron a entregar crudo a la isla, donde se produjo una semiparalización de la economía y en todos los niveles de la vida cotidiana.