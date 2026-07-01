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Llega comitiva a Qatar para acuerdo con Irán

Por AP

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Llega comitiva a Qatar para acuerdo con Irán
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      DUBÁI, EAU.- Dos enviados de Estados Unidos llegaron a Qatar el martes para mantener conversaciones con mediadores sobre la implementación de un acuerdo inicial para poner fin a la guerra en Irán, informó un funcionario.

      La visita de Steve Witkoff, enviado especial de Oriente Medio del presidente Donald Trump, y de Jared Kushner, año de Trump, se produce después de un fin de semana de fuego cruzado en el Golfo Pérsico en torno a los esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

      Los enviados no mantendrán negociaciones directas con diplomáticos iraníes mientras estén en Doha, la capital de Qatar, señaló Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar. En su lugar, por el momento los mediadores están actuando como intermediarios en las conversaciones, que no incluirán a ningún funcionario de alto nivel, agregó.

      Este tipo de negociaciones indirectas ya han ocurrido en el pasado entre Irán y Estados Unidos. Sin embargo, las dos rondas anteriores de conversaciones se desmoronaron y desembocaron en la guerra de 12 días que Israel lanzó contra Irán en 2025 y en la reciente guerra en Irán.

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      "No esperamos por el momento a ningún funcionario iraní de alto nivel, pero, como dije, las reuniones técnicas continúan... y no se han detenido desde entonces", dijo Al-Ansari a reporteros en su conferencia de prensa semanal.

      Irán también envió una delegación a Qatar. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó el martes que Irán no tenía planes de reunirse con la parte estadounidense a ningún nivel en los próximos días.

      "Lo que tendrá lugar mañana en Doha es una discusión con la parte qatarí sobre la implementación de partes del memorándum de entendimiento, incluida la liberación de los activos bloqueados de Irán", dijo Baghaei.

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