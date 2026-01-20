logo pulso
El legado de Valentino Garavani en la moda

El legado de Valentino Garavani en la moda

Lluvia desplaza a miles de habitantes en Mozambique

Ha estado lloviendo durante semanas en el sur de África

Por AP

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Lluvia desplaza a miles de habitantes en Mozambique

MAPUTO, Mozambiqu.- Más de 300.000 personas han sido desplazadas por inundaciones en una provincia de Mozambique, dijo su gobernadora el lunes. Las autoridades ya habían anunciado que alrededor del 40% de la provincia de Gaza ha sido sumergida por el agua de las inundaciones tras semanas de lluvias torrenciales en partes del sur de África.

El presidente de Mozambique, Daniel Chapo, ha cancelado su viaje al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, debido a las severas inundaciones que afectan las partes central y sur del país, según el diario estatal Noticias.

La gobernadora de Gaza, Margarida Mapandzene Chongo, dijo que alrededor de 327.000 personas estaban siendo alojadas en docenas de refugios temporales como escuelas e iglesias. Habían huido o sido evacuadas de áreas inundadas o amenazadas por inundaciones de la provincia del sur, que tiene una población de aproximadamente 1,4 millones de habitantes.

Las organizaciones humanitarias señalan a principios de este mes que temían que alrededor de 200.000 personas se vieran afectadas por el clima extremo en Mozambique, pero parece que ese número ha sido superado. Inocencio Impissa, un ministro del gabinete y portavoz del gobierno, dijo que casi 600.000 personas habían sido afectadas en las dos provincias de Gaza y la vecina Maputo.

Chongo agregó que las autoridades ahora piden la evacuación de todos los habitantes de las partes bajas de la capital provincial de Gaza, Xai-Xai, ya que más inundaciones amenazan esa ciudad de alrededor de 115.000 habitantes que se encuentra junto al río Limpopo. Las calles de Xai-Xai parecían ríos cuando el agua de las inundaciones se precipitaba por partes de la ciudad, según videos en la página oficial de Facebook de la ciudad.

Imágenes de la cercana ciudad de Chokwe, que fue el sitio de evacuaciones anteriores, muestran el agua de las inundaciones cubriendo casi por completas casas y otros edificios, con apenas las puntas de algunos de sus techos visibles.

Semanas de intensas lluvias han dejado más de 100 muertos en Mozambique, Sudáfrica y Zimbabue, con esfuerzos de rescate aún en marcha en Mozambique y Sudáfrica. Las autoridades mozambiqueñas informaron que las severas inundaciones en el norte de Sudáfrica ahora estaban afectando a Gaza —que limita con Sudáfrica— ya que los ríos que fluyen hacia Mozambique habían desbordado sus cauces.

